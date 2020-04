Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de abril de 2020.

Montes Claros – Solidariedade: empresários, cidadãos e empresas fazem doações ao HUCF

Montes Claros – Na implementação das medidas de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), conta com uma importante aliada: a solidariedade dos vários segmentos da comunidade.

Nesse contexto, o HUCF lançou uma campanha para reforçar os cuidados com a proteção dos profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Conforme explica o diretor administrativo do HUCF, Paulo Henrique Machado Ovídeo, o objetivo é elevar o estoque dos equipamentos de proteção individual (EPIs), assim como de máscaras descartáveis, máscaras N/95 (destinadas prioritariamente aos profissionais de saúde), álcool em gel e aventais de proteção, os chamados “capotes”. A campanha apresenta bons resultados.

Os participantes da Rede Solidária do projeto “Sertão Solidário” efetivaram, nesta semana, a doação de EPIs aos servidores do HU. Ao todo, serão doados aos hospitais da cidade cerca de 2,4 mil kits, informou a servidora pública Laura Moreno Ribeiro, voluntária do Projeto “Sertão Solidário”.

Havaianas

A empresa Alpargatas (Havaianas), por meio do Instituto Alpargatas, braço de Responsabilidade Social da empresa, realizou a doação de 1.706 pares de sandálias para todos os servidores do HU. A ideia da empresa é que ao chegar em casa, os trabalhadores troquem o sapato usado no ambiente hospitalar pelas sandálias e, assim, evitem levar qualquer possível contaminação para o ambiente familiar.

A Rede do Bem da indústria tem desenvolvido várias doações de sandálias e materiais hospitalares em todo o Brasil. Em Montes Claros, estão sendo doados 10 mil pares de sandálias para todos os profissionais de instituições de saúde, incluindo o HUCF. A campanha tem como slogan: “Vamos vestir as Sandálias dos outros”. “Ações carinhosas como nos dão conforto e tranquilidade, pois sabemos que estamos protegendo a quem mais amamos: a nossa família”, destacou a enfermeira Sandra Regina Oliveira, da equipe do Hospital Universitário.

Montes Claros Shopping

O Montes Claros Shopping também fez a doação de 500 máscaras para o Hospital Universitário Clemente de Faria. Além da distribuição das cestas básicas, a Aliansce Sonae também está contribuindo com a ativação de 60 leitos de UTI para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, maior administradora de shopping do país, que também está doando 35 mil cestas básicas para comunidades carentes em várias regiões do país.

A entrega para os profissionais do HUCF acontece no decorrer desta semana. Todos os servidores, incluindo efetivos, contratados, estagiários, terceirizados e credenciados estão sendo beneficiados pelas ações solidárias.