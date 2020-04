Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de abril de 2020.

Montes Claros – Hospital Universitário capacita mais servidores sobre técnicas e cuidados recomendados contra a Covid-19

Montes Claros – Diante da situação de pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico (DDA) do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), unidade de referência nos tratamentos de casos suspeitos e confirmados, realiza o treinamento e o aperfeiçoamento técnico das equipes de servidores que atual na linha de frente de enfrentamento da doença respiratória.

A capacitação é realizada em conjunto com os setores envolvidos no combate à patologia: Pronto-Socorro, CTI Adulto, Unidade Semi-intensiva, Bloco Cirúrgico e Clínica Médica – entre outros. O objetivo é repassar para os servidores as técnicas, procedimentos e cuidados recomendados no combate à Covid-19.

O treinamento teve início na segunda-feira (13/4) e termina nesta sexta-feira (17/4). As atividades são desenvolvidas no Centro Alfa de Treinamento e Simulação em Saúde (CATS), no 10º andar do Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves (CAETAN) – anexo ao HUCF. A previsão dos organizadores é que os treinamentos tenham continuidade em maio.

COMO SÃO

As ações específicas estão focadas no treinamento em Fluxograma Covid-19, oxigenação do paciente grave, sequência rápida de intubação orotraqueal, dispositivo supraglótico, cricotireoidostomia, Parada Cardiorrespiratória (PCR), paramentação e desparamentação.

Em todos os procedimentos, estão sendo utilizados os equipamentos necessários de segurança, bem como os bonecos de via aérea e de cricotireoidostomia, tubo endotraqueal nº 8, máscara laríngea nº4, fio guia, laringoscópio, lâmina laringoscópio curva nº4, dentre outros.

O diretor de Desenvolvimento do Hospital Universitário Clemente de Faria, Roberto Rodney Ferreira Júnior, destaca a importância e a motivação com os treinamentos. “A Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico, observando uma necessidade maior e, tendo em vista o cenário da Covid-19, buscou fazer algumas parcerias para melhorar os processos de treinamento, notadamente para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas e demais integrantes da equipe multiprofissional que, em certo momento, possam atuar na linha de frente no combate ao Novo Coronavírus”, ressaltou.

Roberto Rodney fala sobre a dinâmica dos treinamentos. “Nós propusemos três ações específicas. A primeira, que está em andamento, é um treinamento em forma de reciclagem para os profissionais que já atuam no Pronto-Socorro, no CTI Adulto, Bloco Cirúrgico e Unidade Semi-Intensiva. Esta última foi criada no intuito dos procedimentos de emergência da Covid-19. Esses processos de treinamentos estão acontecendo no CATS, por meio dos profissionais e coordenadores dos diversos setores. As capacitações ocorrem em pequenos grupos de, no máximo, oito pessoas, com intervalos de uma hora e meia e englobando todos os plantões nos setores já mencionados”, ponderou.

Ele ressaltou que o CATS conta com um robô que consegue simular várias ações ou sintomas que um paciente doente pode ter, o que melhora o aprendizado dos servidores. “O CATS possui um “boneco” que simula uma aceleração de falta de ar, taquicardia e outros movimentos que são úteis no treinamento desses profissionais em momentos de intubação parada cardiorrespiratória e demais cuidados de monitorização dos pacientes. É um processo que busca dar maior conhecimento e maior experiência a esses profissionais”, explicou.