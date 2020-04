Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de abril de 2020.

Montes Claros – Subcomitê de enfrentamento do coronavírus avalia a implantação de Hospital de Campanha em Montes Claros

Montes Claros – Em Montes Claros, até a manhã desta sexta-feira (17 de abril) cinco casos foram confirmados como positivo para o coronavírus e outros 1.119 pacientes suspeitos notificados. Para combater a disseminação da doença na maior cidade do Norte de Minas, alguns representantes de vários órgãos públicos se reúnem, desde o último dia 7, para definir ações de implantação de um Hospital de Campanha , caso haja necessidade. Três reuniões já foram realizadas até o momento.

De acordo com a PM, o objetivo é estudar a viabilização do hospital, temporariamente e complementar à estrutura hospitalar do município e região. Ele será instalado conforme regulação da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de acordo com a saturação dos leitos existentes nos hospitais Universitário Clemente de Faria, Dilson de Quadros Godinho, Santa Casa, Aroldo Tourinho, Hospital das Clínicas Mário Ribeiro e Prontosocor.

Portanto, só será implantado os leitos complementares, caso necessário, para receber pacientes infectados pela Covid-19. O subcomitê tem avaliado várias estruturas existentes no município. Os locais onde poderão ser utilizado o espaço são o Hospital Municipal Alpheu de Quadros e a UPA do Chiquinho Guimarães, visitados anteriormente.

Se a instalação for confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista as estatísticas e a possibilidade de internação de pacientes, alguns dos leitos serão adaptados e terão respiradores mecânicos no qual servirão de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

O Subcomitê criado é formado pela Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Exército Brasileiro, Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun – Samu/Macronorte).