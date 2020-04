Montes Claros – Jovem é morto com vários tiros na zona rural de Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2020.

Montes Claros – Na noite desse domingo (19), um jovem de 21 anos foi morto com vários tiros na zona rural de Montes Claros no Norte de Minas Gerais.

O corpo dele foi encontrado por populares em uma estrada que dá acesso à Comunidade de Cruzinhas. O jovem morava no Bairro Major Prates, em Montes Claros.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava com ferimentos na cabeça e no rosto.

A perícia foi acionada e encontrou nove cápsulas calibre 380 no local do crime. O corpo a vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.