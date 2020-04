Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2020.

Montes Claros – Montes Claros recebe doação de máscaras cirúrgicas da Nestlé

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros recebeu, da empresa Nestlé, uma doação de 10 mil máscaras cirúrgicas. A ação faz parte de uma campanha da empresa, que vai distribuir 470 mil máscaras para os municípios brasileiros que têm fábricas e centros de distribuição da marca. As máscaras serão distribuídas aos centros de saúde da rede municipal.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, “a parceria do município com diversas empresas mostra a preocupação de estruturar a rede e dar mais condições para os servidores que estão na linha de frente atenderem com maior segurança os pacientes de Montes Claros. Todos os municípios estão encontrando dificuldades em adquirir os insumos com entrega imediata, e isso é uma realidade em todo País”.

Ainda de acordo com a secretária, “essas ações que as empresas da cidade estão fazendo são uma contribuição de fundamental importância para o município. É a segurança dos profissionais de saúde para trabalharem com o objetivo de dar continuidade à assistência à saúde, principalmente no momento de pandemia que estamos enfrentando”.

Em nota, a Nestlé enfatiza que está “globalmente mobilizada no processo de doação de produtos, apoio a instituições médicas, bancos de alimentos e organizações de distribuição de alimentos. No Brasil, a companhia tem anunciado diversas iniciativas de apoio à sociedade desde o final do mês de março”.