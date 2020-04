Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2020.

Norte de Minas – Duzentas pessoas se aglomeram em fila para receber auxílio de R$ 600 em Varzelândia

Norte de Minas – Por volta das 17h30 do último domingo (19) uma fila se formou na porta de uma Casa Lotérica de Varzelândia, no Norte de Minas. Cerca de 200 pessoas se aglomeraram na porta para tentar receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo nesta segunda-feira (20). A Polícia Militar informou que senhas foram distribuídas.

A PM ainda relatou que acompanhou as pessoas juntamente com equipes de saúde do município. Eles recomendaram que cada pessoa ficasse pelo menos a dois metros de distância das outras.

Conforme a polícia, ainda foram distribuídas máscaras doadas por uma loja de confecção e as pessoas utilizaram álcool gel.

Na cidade até o momento 40 casos suspeitos do novo coronavírus estão em investigação. Uma pessoa morreu por conta da doença no município.