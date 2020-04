Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2020.

Norte de Minas – Prefeitura de Espinosa confirma primeira morte por Coronavírus

Norte de Minas – A Prefeitura de Espinosa confirmou neste domingo (19) o primeiro caso de Covid-19 de um morador da cidade. Segundo o município, o paciente deu entrada no hospital da cidade no dia 11 de abril e faleceu no dia 12 de abril depois de ser transferido para o Hospital Regional de Janaúba.

Ainda de acordo com o município, o paciente tinha entre 50 a 60 anos, apresentava com quadro pulmonar grave e crônico e tratava de um câncer de pulmão.

O Executivo informou ainda que a família do paciente positivo está sendo monitorada por equipe da Secretaria de Saúde do município.