Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de abril de 2020.

MG – Minas Gerais registra 47 mortes por Covid-19 e 1.283 casos confirmados da doença

MG – O número de mortes por covid-19 em Minas Gerais subiu para 47, conforme dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã desta quarta-feira. São três óbitos a mais em relação ao balanço dessa terça-feira (21). Outras 78 mortes são investigadas.

As três novas mortes ocorreram em São Francisco, no Norte de Minas, Belo Horizonte e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O número de casos confirmados passou de 1.230 para 1.283, aumento de 53 infecções. Os casos suspeitos no estado chegam a 77.744.