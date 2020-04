Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de abril de 2020.

MG – Zema apresenta plano para reabertura gradual do comércio nas cidades mineiras

MG – O governador Romeu Zema (Novo) apresentou na noite de quarta-feira (22) o “Minas Consciente”, programa sobre a reativação gradual de alguns setores da economia durante o isolamento social. O protocolo com as orientações do Estado para flexibilizar as atividades será entregue aos municípios na semana que vem.

As áreas comerciais que fazem parte do planejamento foram divididas em quatro “ondas”: essenciais, baixo, médio e alto risco. A lista não contempla todos os setores da economia. Restaurantes e bares, por exemplo, ficaram de fora.

De acordo com Zema, a flexibilização se dará de maneira responsável, observando o impacto das medidas no sistema de saúde. Caberá ao município definir como será a reabertura do comércio. Porém, a medida poderá ser revogada pelo governo de Minas em caso de aumento no número de casos da doença. Para o governador, é possível falar em retomada das atividades porque a pandemia de Covid-19 está sob controle no Estado.

Apresentamos o “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo”. pic.twitter.com/WmwjBtgvi8 — Romeu Zema (@RomeuZema) April 23, 2020

Veja os serviços liberados conforme as “ondas”:

Onda 0 (serviços essenciais)

– Hipermercado;

– Lojas de material de construção;

– Autopeças;

– Farmácias e drogarias;

– Lojas de venda e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;

– Padarias e confeitarias;

– Revendas de gás;

– Açougue;

– Serviços de RH e terceirização;

– Supermercados e afins;

– Postos de gasolina.

Onda 1 (serviços de baixo risco)

– Concessionárias, revendas e oficinas de veículos motorizados;

– Joalherias e relojoarias;

– Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins;

– Lojas de artigos esportivos e afins;

– Lojas de artigos para casa, tecidos e aviamentos;

– Lojas de móveis e colchões;

– Lojas de variedades;

– Lojas de fogos de artifício;

– Serviços de publicidade e afins;

– Agências de turismo e afins.