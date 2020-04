Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de abril de 2020.

Montes Claros – MCTrans suspende prazo para recursos de multas

Montes Claros – A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transporte de Montes Claros (MCTrans) está sunto interno, na sede da MCTrans, no Terminal Rodoviário, será entre 12 e 17 horas. A fiscalização de trânsito, bem como a administração do Terminal Rodoviário, por se tratarem de serviços essenciais, continuam. Outros serviços da MCTrans poderão ser solicitados por meio eletrônico ou telefônico.

As medidas levam em consideração o Decreto Municipal nº 4.001, de 13 de março de 2020, que estabeleceu estado de emergência no município de Montes Claros em virtude do reconhecimento de pandemia da doença infecciosa viral respiratória COVID-19 e a própria estrutura física do Terminal Rodoviário Ildeberto Alves de Freitas, que foi considerada propícia para o contágio pelo COVID-19. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3224-6901.