* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Montes Claros – Colégio Sesc em Montes Claros abre edital para Processo Seletivo 2021 com 75% de bolsas de estudo para educação infantil

Montes Claros – A educação é um caminho prioritário para o Sesc em Minas. Com ensino de qualidade e oferecendo apoio psicossocial às famílias dos estudantes, que podem contar também com material didático, uniforme, mochila e lanche nutritivo, o Colégio Sesc em Montes Claros (Rua Coronel Spyer, s/nº, Centro) abriu inscrições em 5 de outubro, para o edital do Processo Seletivo 2021 na modalidade Educação Infantil, atendendo crianças de 2 a 5 anos.

As inscrições podem ser feitas na unidade até 17 de dezembro. O Sesc ressalta que está tomando todos os cuidados no atendimento ao público, em razão da pandemia, e adotou medidas de segurança, prezando pela saúde de clientes e empregados, que serão levadas também aos alunos, assim que os órgãos competentes decidirem pelo retorno às atividades presenciais na educação.

No total, serão ofertadas 58 vagas, das quais 44 (75%) são gratuitas, destinadas a dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com renda mensal bruta de até três salários mínimos. O prazo da pré-inscrição para as vagas gratuitas é até o dia 30 de outubro. A lista com a documentação necessária está disponibilizada no site sescmg.com.br/colegiosesc/ .

Além de professores qualificados, os Colégios Sesc contam também com profissionais de Psicologia e Serviço Social, que compõem o Núcleo de Apoio Psicossocial (Naps), iniciativa pela qual se atende e acompanha o aluno considerando-o em seus múltiplos aspectos: sociais, familiares e culturais e têm sido essencial para o apoio às famílias nessa pandemia. Esse cuidado também se estende à saúde, na alimentação das crianças, algo de extrema importância. Por isso, o Sesc oferece lanche para os pequenos, com cardápio elaborado e acompanhado por nutricionista.

O Colégio Sesc em Montes Claros prioriza o acompanhamento individualizado, com turmas reduzidas, favorecendo assim o contato mais próximo do professor e facilitando o processo de aprendizagem. A proposta pedagógica tem foco na formação integral do aluno, buscando desenvolver competências que o possibilite exercer a cidadania e a responsabilidade social. Como todos os itens estão inclusos na mensalidade, não há cobrança de taxa extra para as atividades da instituição

A estrutura física do Colégio é diferenciada, pois estando nas dependências do Sesc, os alunos podem usufruir dos demais espaços existentes, como ginásio, piscinas e área verde. Conta ainda com brinquedoteca, sala de artes e playground. Nos Colégios Sesc, a integralidade da educação encontra a saúde, as ações de lazer e esporte, e ainda o incentivo às manifestações artísticas em todo o tempo.

Mais informações disponíveis em sescmg.com.br/colegiosesc .

SERVICO

Processo Seletivo Colégios Sesc em Montes Claros– edital 2021

Inscrições: de 5 de outubro a 17 de dezembro

Público: crianças da Educação infantil, com idade entre 2 e 5 anos dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, preferencialmente aquelas com renda mensal bruta de até três salários mínimos.

Local:

Colégio Sesc em Montes Claros: Rua Coronel Spyer, s/nº, Centro | (38) 2104-5109

Horário: de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h, exceto no período de 12h às 13h.