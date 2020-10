* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros é reconhecida como um dos melhores Hospitais Filantrópicos da década

Montes Claros – A Santa Casa de Montes Claros foi reconhecida nacionalmente, em um dos mais importantes eventos na área da saúde na América Latina, o Fórum Healthcare Business, com o troféu Excelência da Saúde 2020 – Melhores da Década. Em 2018 e 2019, a instituição foi vencedora dentro da categoria “Melhor Hospital Filantrópico do País”. Já este ano, como 2020 marca o fim de mais uma década, o Prêmio Excelência da Saúde não contou com categorias. Dessa forma, foram relevados os cases realizados da última década que transformaram o setor da saúde. O evento foi realizado completamente online. ⠀

A Santa Casa de Montes Claros ficou entre as 40 instituições de saúde que mais se destacaram na última década no país. O prêmio foi recebido, via participação online, pelo Provedor José Gilson Veloso Caldeira e pelo superintendente Maurício Sérgio Sousa e Silva, acompanhados do diretor de Marketing e Negócios Hugo Soares.

Para o superintendente, receber a premiação em nome de todos do hospital é mais que uma honra. “Nos últimos anos temos investido constantemente em projetos de melhoria para a Instituição, principalmente nas áreas de tecnologia, infraestrutura e humanização. E diante da situação de pandemia não poderia ser diferente. Apesar dos inúmeros desafios, buscamos sempre superar as dificuldades e fazer delas uma oportunidade de melhoria dentro do nosso ambiente. Receber o Prêmio Excelência da Saúde 2020 – Melhores da Década, coroa todo esse trabalho, essa dedicação e esforço das nossas equipes”.

O Prêmio Excelência da Saúde é realizado pelo Grupo Mídia, através da Revista Healthcare Management, desde 2013. A escolha dos ganhadores é feita pelo conselho editorial do Grupo Mídia baseado em pesquisa de mercado e cases que foram inscritos pelo site: www.healthcaremanagement.com.br.

Por Ana Paula Paixão