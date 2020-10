* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Operação investiga possível esquema que teria gerado prejuízo superior a R$ 600 mil ao município de Nova Porteirinha

Norte de Minas – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Janaúba, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, a Operação Firminha, cujo objetivo principal é apurar a utilização de “laranja” para prestar serviços ao município de Nova Porteirinha. A estimativa de prejuízo aos cofres públicos é de aproximadamente R$ 650 mil.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Porteirinha e Janaúba, além do afastamento cautelar de agente público, por 90 dias, supostamente envolvido na tentativa de obstruir a continuidade das investigações. Todas as diligências foram autorizadas pelo Poder Judiciário de Janaúba.

Os fatos ocorreram entre 2019 e 2020. Nesse período foram feitas contratações de pessoas pela empresa vencedora de licitação, com possível violação ao princípio do concurso público, contando com o envolvimento de empresários e servidores públicos municipais.

Durante as apurações realizadas pela Promotoria de Justiça, foram identificados substanciais indícios da contratação, pela empresa investigada, de pessoas próximas e parentes de servidores públicos responsáveis pela fiscalização e celebração do contrato com a prefeitura municipal de Nova Porteirinha, com reflexos em atos de improbidade administrativa, e possível dano ao erário.

Na operação foram empenhados 30 policiais militares, dois analistas do MPMG e foram utilizadas dez viaturas policiais. Foram apreendidos diversos documentos e eletroeletrônicos relacionados com as apurações. O material foi encaminhado ao MPMG.

Fonte: 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Janaúba

Ministério Público de Minas Gerais