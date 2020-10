* Por: Jornal Montes Claros - 24 de outubro de 2020.

Capacitação ensina como fazer posts para vender mais nas redes sociais

As redes sociais já são parte da vida da maioria dos brasileiros. O Brasil é o país que mais usa as redes na América Latina. Segundo o relatório Digital in 2019, divulgado pelas empresas We are Social e Hootsuite, 66% dos brasileiros estão ativos nas redes sociais. Boa parte desse público, buscando diariamente por um serviço ou produto pela internet. E, em meio a tanta oferta, é preciso se destacar.

Diante disso, o Sebrae Minas e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) realizam a palestra “Como desenvolver um post para Whatsapp e Instagram?”, no dia 29 de outubro, às 14h. A ação é fruto de uma parceria entre as duas instituições e tem como objetivo oferecer aos empreendimentos da economia popular solidária do estado alternativas para fomento das vendas on-line. Informações e inscrições gratuitas no site da Sympla.

O analista do Sebrae Minas Renato Lana, ressalta que a pandemia e as medidas de isolamento social geraram uma redução considerável no consumo de produtos da agricultura familiar e de produtos feitos por artesãos e pequenos empreendedores, com produção familiar e/ou caseira. Foi preciso pensar em alternativas para garantir que as vendas continuassem sendo realizadas. Para isso, foi preciso fazer o uso das ferramentas tecnológicas e das redes sociais.

“Além da mudança de perfil e meios de consumo, os pequenos empreendedores possuem pouca familiaridade com as ferramentas digitais e, em muitos lugares, há dificuldade de acesso à internet. Seguindo a proposta de auxiliar no fomento à comercialização em meios digitais, nesse encontro iremos apresentar aos grupos formas de desenvolvimento de posts para mídias digitais”, explica o analista do Sebrae Minas.

Economia popular solidária

A economia solidária tem crescido a cada ano no Brasil e, atualmente, Minas Gerais conta com 2.775 empreendimentos cadastrados. O setor engloba um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão, com ações focadas no ser humano e em suas relações sociais e com o meio onde vive.

Como desenvolver um post para Whatsapp e Instagram

Data: 29/10

Hora: das 14h às 16h

Informações e inscrições: https://www.sympla.com.br/como-desenvolver-um-post-para-whatsapp-e-instagram__988338