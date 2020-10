* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

Edição de vídeo: Quais os melhores programas para editar vídeo

Os vídeos são essenciais para quem quer vender e estar à frente dos concorrentes, como também para youtubers e outros. Mas, é preciso saber quais são os melhores programas para editar vídeos, a fim de obter bons resultados. Conheça uma lista!

Na internet de hoje, os conteúdos que mais chamam atenção dos usuários são vídeos. E muito desse poder de atração está na edição.

Com a facilidade de divulgação que a internet tem, muitas pessoas começaram a produzir conteúdo e vídeos para a internet, fazendo a demanda de programas de edição de vídeo disponíveis crescerem.

Desde pagos até gratuitos, para iniciantes e com ferramentas mais avançados, utilizar um programa de edição de vídeo possibilita trazer mais dinamismo aos seus vídeos, deixando-o mais atraente.

Quais os melhores editores de vídeo?

Conheça uma lista com os melhores editores de vídeo para iniciantes e profissionais!

Filmora

É um dos editores mais completos, abrangendo iniciantes e avançados, por trazer recursos simples e mais complexos. Além das ferramentas básicas de corte, junção, edição de cores e inserção de áudio, traz diversos efeitos prontos de cor, transições, textos animados.

Conta com um banco de mídias como vídeos, áudios e efeitos prontos para utilizar em suas edições, com várias opções gratuitas e a opção de assinar o serviço de banco de imagens para ter acesso a milhares de efeitos, vídeos, áudios e filtros para seus vídeos. Conta também com efeitos de tela verde, para adicionar fundos diferentes aos seus vídeos com facilidade e qualidade.

A plataforma é bem intuitiva, fazendo seu uso ser muito prático e rápido. O software é leve, diferente de outros editores de vídeos e tem diversas opções de exportação, com opção de já fazer o upload com conteúdo relevante para o YouTube direto do software, ou exportar com qualidade otimizada para dispositivos móveis. Está disponível para Windows e Mac.

Movavi

Editor de vídeo voltado para iniciantes, com ferramentas simples, úteis e plataforma intuitiva, porém oferece alguns recursos avançados de aperfeiçoamento e edição. Permite ajustes de cor, efeitos mais complexos, além dos recursos básicos de corte e junção de vídeos, inserção de títulos e legendas, adicionar trilha sonora, entre outros.

O software está disponível para Mac e Windows. Possui um período de teste gratuito, mas seu custo é baixo comparado aos softwares similares.

Lightworks

É um editor de vídeos gratuito com diversos recursos que só estão presentes em editores pagos. Para iniciantes, pode ser um pouco confuso no começo justamente por ter muitos recursos avançados. Existe a versão paga do Lightworks que abrange outros recursos, como exportação do vídeo em qualidade 4K.

Traz diversas opções de efeitos e um banco de imagens disponível para utilizar em seus vídeos. Conta com diversos tutoriais explicativos das diversas ferramentas disponíveis, com muitos detalhes e fáceis de serem seguidos. Possui versões para Windows, Mac e Linux.

iMovie

O editor de vídeo padrão dos dispositivos da Apple entrega vários recursos com usabilidade bem simples. Permite cortar e juntar vídeos, adicionar filtros, transições, textos e trilhas sonoras. Possui opções de exportação de vídeos em tamanhos padrão das redes sociais, com diversos níveis de qualidade. É gratuito, porém só funciona em dispositivos iOS, como o iPhone, iPad e os iMacs.

Camtasia

É um dos editores de vídeo mais populares, principalmente para produtores de conteúdo como videoaulas, tutoriais e vídeos voltados para o ramo educativo. Possui ferramenta de captura de tela, também muito usada para pessoas que produzem conteúdo sobre jogos online.

Oferece recursos diversos de edição, seja de vídeos externos ou criados por sua ferramenta de captura, que conta com diversos elementos que auxiliam a deixar o vídeo mais educativo e explicativo ainda, como cursores animados, efeitos visuais, legendas e transições. Está disponível para Windows e Mac, com um período gratuito de teste.

Shotcut

É um editor de vídeos gratuito, compatível com diversos formatos de vídeo, incluindo qualidade 4K. A interface pode ser um pouco confusa de início, mas conta com diversos recursos dos mais simples aos avançados, que podem deixar os vídeos muito mais completos e atraentes. Esse editor disponível para Mac, Windows e Linux.

HitFilm Express

Um dos editores de vídeo mais completos e gratuitos disponíveis. Para iniciantes, pode assustar por sua quantidade de recursos avançados, que são mais de 180 efeitos especiais totalmente gratuitos. O software oferece também diversos tutoriais, inclusive ensina como fazer efeitos utilizados em filmes conhecidos, como filmes de ficção científica e super-heróis.

Blender

Ótimo para usuários avançados, pois este software envolve efeitos 3D, para quem deseja editar e criar animações, além de recursos básicos como corte e junção de vídeos, correção de cores, inserção de legendas, títulos e trilha sonora.

Sua usabilidade se complica um pouco por conta da quantidade de efeitos avançados, podendo assustar iniciantes que tentem utilizar o software. Está disponível para Windows, Mac e Linux.

Com esses aplicativos para editar vídeos, fica muito mais fácil fazer a edição, de forma mais profissional.