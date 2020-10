* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

Montes Claros – Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio

Montes Claros – A Polícia Militar, ontem, 25, por volta das 03h36min, compareceu na rua D, bairro Jardim Alegre, onde deparou com a vítima, identificada, homem de 33 anos, caída ao solo, em um quarto escuro, no colo da sua companheira e testemunha.

Ao ser questionada relatou que se encontrava em casa com a vítima, quando, na madrugada, 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados, 20 e 25 anos, pularam o muro da residência, puxaram a corda que abre a fechadura da porta, que dá acesso ao interior da residência, e utilizando 02 (dois) cabos de vassouras bateram na vítima; em dado momento, um deles, sacou 01 (uma) arma de fogo e efetuou 05 (cinco) disparos contra a vítima e disse: “tá lembrado a pedrada que você me deu? toma aí, oh”.

Ainda segundo a testemunha relatou ainda haver se lembrado de um desentendimento que tivera com o namorado de sua filha, identificado, 20 anos, quando este queria pernoitar em sua casa, mas ela não concordou, iniciando uma discussão, momento em que a outra vítima, identificada, também de 20 anos, entrou na discussão, gerando agressões verbais, tendo a vítima, de 33 anos, durante as discussões, jogado uma pedra nas costas do autor de 20 anos.

Na casa da namorada do autor de 20 anos, os policiais militares foram informados que os autores estiveram na casa durante a madrugada.

Na passagem dos autores pelo local, no Jardim Primavera, torturaram e espancaram a vítima de 20 anos, batendo sua cabeça, provocando um corte superficial, além de vermelhidões pelo pescoço, braços, pernas.

Segundo a vítima de 20 anos, a todo momento, o autor de 20 anos, colocava uma arma, tipo revólver, em sua cabeça e fazia ameaças, enquanto o outro, também identificado, 25 anos, o instigava a matá-la.

Os policiais militares compareceram na casa do indivíduo de 25 anos, tendo este, ao perceber a presença policial e que seria abordado, evadido em desabalada carreira para os fundos da casa, sendo acompanhado, pulou muros das casas vizinhas, sofrendo lesões nos pés; durante a sua tentativa de fuga, pela Alameda das Américas, um dos policiais militares, que realizava o cerco, fez o acompanhamento do autor, e, no momento que este levou a mão a cintura, no intuito de uma possível agressão, na intenção de repelir a possível injusta agressão, efetuou 03 (três) disparos contra o indivíduo, sem contudo atingi-lo, momento em que foi contido, dominado e preso.

Durante as buscas pela residência localizaram as vestes utilizadas por eles, as quais foram reconhecidas pelas vítimas.

Foi apreendido o veículo VW Gol, cor prata, placa CRN-2163, utilizado na prática do crime.

A vítima, 33 anos, com 03 (três) perfurações na altura da virilha, 01 (uma) na coxa esquerda e outro na perna direita, foi atendida por equipe do SAMU e encaminhada ao HPS, onde ficou sob cuidados médicos; a vítima de 20 anos, dispensou atendimento médico.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

O autor de 25 anos, que fraturou os 02 (dois) pés, durante a tentativa de fuga, foi encaminhado ao HPS, permanecendo preso, sob escolta policial, sendo apresentado posteriormente na DP.

O outro autor, 20 anos, ainda não foi localizado.