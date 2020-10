* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

Obeso é retirado de prédio por guindaste para iniciar tratamento médico

Um homem obeso precisou ser retirado de casa por um guindaste para receber tratamento médico, em Surrey, na Inglaterra. Jason Holton, de 30 anos, é viciado em fast food e pesa cerca de 300 kg.

O inglês estava há pelo menos cinco anos preso em uma cama, sem conseguir se mover. Ele contava com a ajuda da mãe para realizar as atividades básicas. Obrigado a começar tratamento contra a obesidade, Jason foi içado por um guindaste para sair do terceiro andar de um prédio.

Segundo o homem, foi a primeira vez em muitos anos que ele tinha recebido ar fresco. “Só me lembro da lufada de ar fresco e da brisa soprando no meu corpo. Havia o risco de eu não sobreviver. Houve problemas com os meus níveis de oxigênio, mas eu disse para os bombeiros irem em frente ou então eu acabaria morrendo dentro do meu apartamento”, contou à mídia local.

Jason vai começar o tratamento de uma doença que gera feridas no corpo, por conta da retenção de líquido e o inchaço. Ele ficará internado e deve passar por alguma intervenção para a redução de peso.