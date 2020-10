6 informações que você precisa conhecer antes de criar uma loja on-line

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

Estratégia e planejamento são ponto-chave para um e-commerce de sucesso. Entenda os principais.

Vender on-line não é uma novidade no Brasil. Trata-se de uma solução efetiva e até necessária para se manter relevante em um mercado tão competitivo como o atual, em que o fluxo de capital é indireta ou indiretamente internacional. O modelo de sucesso de negócio on-line envolve várias etapas, desde uma consultoria para e-commerce até a experiência empírica, aquela adquirida na prática.

A demanda é grande. Um relatório da Ebit, em parceria com a Nielsen, mostrou que, só no primeiro semestre de 2020, o crescimento do e-commerce no país chegou na marca dos 47%.

Isso deriva do que é conhecido como a Quarta Revolução Industrial, momento em que vivemos atualmente, caracterizado pela intensa digitalização dos produtos, dos serviços e dos relacionamentos.

A notícia é boa para aqueles que querem investir nesse modelo de comércio. Se você é um deles, confira seis dicas essenciais para abrir uma loja on-line.

Pense em existir apenas on-line

É verdade que muitas lojas on-line são uma versão digital dos estabelecimentos físicos. Isso é especialmente comum para empresas grandes, com atuação nacional e internacional.

No entanto, a verdade é que você não precisará de um ponto físico para abrir um negócio digital. Até as empresas grandes operam seus pontos on-line de maneira independente, com equipe e estoque próprio, por exemplo.

Escolha uma plataforma de vendas

Você não vai precisar, necessariamente, de um site próprio para ter uma loja on-line, com um domínio exclusivo. Em alguns casos, em especial para grandes empresas, ter um endereço único faz parte das estratégias de identidade da marca. Contudo, aqueles que têm pouco capital podem optar por utilizar plataformas destinadas às vendas.

Existem planos para todos os bolsos, inclusive, aqueles gratuitos. De todo modo, os que optarem por utilizarem plataformas que hospedam diversas lojas devem se atentar a alguns fatores, o principal deles sendo o nicho.

Se você trabalha com eletrônicos, por exemplo, procure aquelas plataformas que focam nesse setor. Isso vai te colocar, automaticamente, em potencial contato com os compradores de outras lojas do mesmo segmento, na mesma plataforma.

Entenda o conceito markup

O conceito de markup é simples. Ele é o índice utilizado para que você defina o preço do produto a ser vendido com base no valor que ele foi adquirido. Se você vende pelo dobro do que comprou, por exemplo, o markup é dois.

O fato é que lojas iniciantes, muitas vezes, tem certa dificuldade de entender como aplicar o markup na hora de precificar os produtos e os serviços oferecidos, mesmo que isso seja essencial para que o negócio se sustente a longo prazo.

Uma dica de ouro, em especial, para lojas pequenas, é que o markup seja dois, como no exemplo citado acima. Isso porque, apesar de ser mais barato que as lojas em pontos físicos, o e-commerce tem outras demandas de investimento que nem sempre são consideradas pelos empreendedores, e esses custos devem aparecer no preço dos produtos vendidos.

Invista em tráfego pago

Muito dificilmente, uma loja on-line iniciante e de pequeno porte vai ter atenção sem que haja investimento em tráfego pago. Aqui, está uma das razões pelas quais se deve considerar o markup dois para alguns produtos.

Entre as opções de tráfego pago, estão as parcerias com influenciadores, as estratégias de SEO e os anúncios patrocinados. Para decidir qual é a melhor para o seu negócio, é preciso analisar seu público-alvo.

Garanta a logística dos produtos

A entrega do que foi comprado e, principalmente, a qualidade desse serviço, é um fator essencial em qualquer loja virtual, por isso, merece atenção. Vale pontuar que boa parte da reputação de loja on-line vem exatamente da entrega.

Sabendo disso, pesquise bem e se organize para entender qual é a melhor maneira de entregar os produtos. Isso vai depender de outros fatores, como a atuação da empresa e a dimensão dos objetos vendidos. Entenda seu produto e garanta a satisfação do seu cliente.

De todo modo, tenha em mente que imprevistos acontecem. Nesses casos, mantenha uma comunicação transparente com o cliente sobre a situação em questão.

Obtenha segurança em primeiro lugar

É comum que empreendedores iniciantes tendem a adiar alguns investimentos, mas a dica final é que a segurança não deve ser um deles. Trate-a com prioridade. Além de te proteger de potenciais fraudes, ela te coloca um passo à frente da concorrência.

Entre as medidas principais, tenha um gateway de pagamentos confiável, busque por selos e certificações de validação de segurança e invista em protocolos de SSL/HTTP. Seu cliente e o seu bolso agradecerão.