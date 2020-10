Como melhorar a qualidade do ar interno do seu apartamento?

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

Saiba como promover a saúde de sua família e até evitar doenças por meio da manutenção do ar puro em seu lar.

Uma das características fundamentais da saúde integral é o acesso ao oxigênio de qualidade. Isso porque é a partir de um ar mais puro que alimentamos nossos pulmões, nossas células vermelhas e todas as outras que o utilizam como fonte de energia para o desempenho de nossas atividades cotidianas.

Acontece que, apesar de muito se falar sobre a pureza do ar em áreas externas, a importância de manter a qualidade nos ambientes fechados em que convivemos é pouco abordada. Em especial, quem vive em apartamento deve ter atenção redobrada no que diz respeito à qualidade do oxigênio.

Atente-se à ventilação

Em uma rotina corrida, é normal que, às vezes, esquecemos de abrir as janelas da casa e até nos acostumamos com o ar sem circulação. Contudo, um estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos demonstrou que a poluição interna pode ser até cinco vezes maior que a externa, especialmente, em cidades grandes.

Isso porque atividades da casa, como tomar banho e cozinhar, emitem gases poluentes, e isso se soma à poluição da cidade, que se acumula no ambiente interno. Por isso, é essencial que as janelas e outras vias de circulação de ar sejam mantidas abertas sempre que possível.

Em situações de temperatura extrema, por exemplo, em que o fechamento de janelas e portas acaba sendo uma solução prática de proteção térmica, outras medidas devem ser tomadas para que a ventilação aconteça. Existem aparelhos específicos para a purificação do ar, por exemplo.

Tenha plantas em casa

Quem mora em apartamento, principalmente, nos grandes centros urbanos, deve estar sempre em busca de trazer um pouco mais da natureza para o lar. A forma mais simples de fazer isso é ter plantas que, além de tudo, são itens bons e baratos de decoração.

A verdade é que algumas espécies também são ótimos purificadores de ar. Em geral, plantas que têm essa função absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio. Algumas ainda têm essa característica com maior potencial.

Entre as mais populares, vale citar a espada-de-são-jorge que, segundo a National Aeronautics and Space Administration (NASA), remove, pelo menos, 107 poluentes conhecidos. Além disso, ela é uma planta que exige pouca manutenção. Também vale citar a areca-bambu e o lírio-da-paz.

Mantenha-se longe da fumaça dos cigarros

Todos sabemos que o cigarro é prejudicial à saúde do fumante, sendo agente causador de diversas doenças graves. Entretanto, o que pouco se fala é do efeito que a fumaça tem na vida daqueles que não fumam, mas convivem com fumantes.

Em casos extremos, fala-se no tabagismo passivo. Ou seja, pessoas que, mesmo sem fumar, estão expostas aos riscos do cigarro, por conviveram diariamente com fumantes. Aliás, esse malefício não acontece apenas durante o ato de fumar. Partículas podem se acumular em móveis de tecido e tapetes. Isso influencia negativamente na qualidade do ar.

Se você fuma, não o faça dentro de casa. Especialmente, para quem tem crianças e animais, os danos causados aos outros podem ser letais. Caso você não fume, coloque a regra de que o cigarro só pode ser acendido da porta para fora. Explique o motivo aos seus visitantes e, com certeza, eles entenderão.

Dê preferência aos produtos orgânicos

Produtos de limpeza com composição sintética têm diversos compostos químicos que, apesar de perfumados, acabam contribuindo para a poluição do ar. Em especial, os aerossóis devem ser evitados por todos que querem melhorar a qualidade do oxigênio no lar.

Manter a casa limpa é um fator crucial para que o ar fique puro. Isso porque, na faxina, são retiradas diversas partículas pequenas e sólidas, na forma de poeira. Essa remoção contribui para a qualidade do ar no geral. Nesses casos, prefira produtos orgânicos, com origem natural.