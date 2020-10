* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

Criminosos estão vendendo acesso a imagens íntimas de mais de 50 mil câmeras na Internet

Um grupo de cibercriminosos alegou ter comprometido mais de 50 mil câmeras de segurança doméstica e roubado imagens privadas de usuários. A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, analisou o caso em que alguns dos vídeos parecem vir de Cingapura. Usuários na Tailândia, Coreia do Sul e Canadá também podem ter sido vítimas dessa invasão de privacidade. Alguns vídeos – cuja duração varia de um a 20 minutos e mostram pessoas de diferentes idades em situações íntimas ou em nudez – foram enviados para sites de pornografia.

Os cibercriminosos anônimos afirmam ter compartilhado imagens roubadas com mais de 70 usuários que pagaram US﹩ 150 (o equivalente a R﹩ 838) para obter acesso vitalício ao material, de acordo com o The New Paper . Para dar credibilidade às suas afirmações, o grupo oferece uma amostra grátis contendo mais de 4 mil clipes e imagens em 700 MB de dados.

A gangue, cujo grupo tem quase mil membros, é especializada em comprometer câmeras de segurança. Eles também estão aparentemente dispostos a compartilhar o acesso a todas as câmeras sequestradas com outros membros.

“Por mais preocupante que possa parecer, este é um lembrete gritante de que, quando as câmeras estão conectadas à Internet, elas devem ser instaladas corretamente com a segurança em mente. Quando dispositivos inteligentes são instalados, pode acontecer de estarem localizados em casa, sem que ninguém tenha pensado anteriormente sobre a questão da privacidade”, disse o especialista em segurança da ESET Jake Moore.

“No entanto, espera-se que o incidente ajude as pessoas a tomar as devidas precauções de segurança ao configurar suas câmeras inteligentes”, acrescenta o especialista.

O uso de senhas fracas pode ser a causa dos ataques. Os usuários podem ter mantido a sequência padrão que veio com o dispositivo de fábrica e não seria difícil para que alguém com más intenções a obtivesse. Também pode haver usuários que subestimaram a necessidade de uma senha ou de usar uma combinação longa e exclusiva para um dispositivo IoT “simples”.

Para te ajudar a ficar em casa

A ESET aderiu à campanha #FiqueEmCasa , oferecendo proteção para dispositivos e conteúdos que ajudam os usuários a aproveitar os dias em casa e garantir a segurança dos pequenos enquanto se divertem online em meio à pandemia.

No site, os usuários podem ter acesso a: ESET INTERNET SECURITY grátis por 3 meses para proteger todos os dispositivos domésticos, Guia de Teletrabalho, com práticas para trabalhar em casa sem riscos, Academia ESET, para acessar cursos online que auxiliam a tirar mais proveito da tecnologia e o DigiPais , para ler conselhos sobre como acompanhar e proteger crianças na web.

Para saber mais sobre segurança da informação, entre no portal de notícias da ESET: http://www.welivesecurity.com/br/

