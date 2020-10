* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

4 passos importantes para fazer uma viagem mais segura

Passeios sem preocupações em relação à saúde devem incluir cuidados com a vacinação e o local de destino.

Viajar é o momento ideal para que você possa descansar e tirar da cabeça os problemas do dia a dia, como as preocupações do trabalho ou da casa. Porém, ninguém quer correr nenhum risco de saúde nesta hora, algo que pode arruinar todo o planejamento da viagem.

Por isso, quem quer ter segurança em viagens precisa se precaver e realizar um planejamento apropriado. Neste texto, conheça algumas medidas que você pode adotar para garantir que sua viagem seja tranquila e segura.

Verifique a presença do Selo Turismo Responsável

Este ano, a retomada do setor turístico está sendo realizada aos poucos. Nesse período, o Ministério do Turismo criou o Selo Turismo Responsável — Limpo e Seguro, que tem o objetivo de orientar os serviços deste setor no processo de reabertura.

Apresentando protocolos chancelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o selo tem instruções direcionadas a 15 segmentos do turismo. As medidas sanitárias propostas servem para ajudar esses estabelecimentos e serviços a operarem de forma segura, não oferecendo riscos para os turistas e os funcionários.

É fácil saber se o hotel, o resort ou a agência de turismo está seguindo esta orientação. O Ministério do Turismo recomenda que o selo seja colocado em local de fácil visualização do cliente, ao navegar no site ou no aplicativo da companhia. Ele é acompanhado de QR code, no qual é possível verificar quais são as medidas de higiene adotadas.

Conseguir o selo também é um processo fácil e gratuito. Os interessados em colocá-lo no site do seu empreendimento precisam regularizar a situação no Cadastur, para que as medidas que estão sendo aplicadas sejam verificadas e o uso do selo possa ser liberado.

Opte por viajar de carro

Ainda dentro desse cenário, outra recomendação é optar por viajar de carro. Dessa forma, você evita o contato prolongado com outras pessoas em um local fechado e de pequeno distanciamento social, como seria o caso de ônibus e aviões.

Uma dica semelhante vale para o local onde você irá ficar durante a viagem. Para evitar as aglomerações de resorts e hotéis, uma boa solução é alugar uma casa para você e sua família. Claro que essa escolha deve incluir um lugar apropriado para o seu passeio, mas é uma forma válida de evitar ficar ao lado de grandes multidões.

Faça um seguro de viagem

O seguro de viagem é um mecanismo importante para garantir a sua tranquilidade durante a viagem. O serviço permite que você tenha acesso à assistência médica essencial em caso de emergências, como intoxicação alimentar e doenças respiratórias ou na eventualidade de um membro da família quebrar algum osso, por exemplo.

A garantia de ter essa assistência médica a disposição, em possíveis emergências, é muito tranquilizante. Ela se torna mais imprescindível ao viajar para o exterior. Alguns países europeus, como Alemanha, Itália e Reino Unido, inclusive, exigem o seguro de viagem dos turistas para permitir a entrada em seu território.

No caso de viagens nacionais, ele também é importante, sendo oferecido para quem viaja a 100 km de onde mora. A vantagem dele em relação aos convênios médicos é que, geralmente, esses últimos não cobram despesas em outros estados. Por outro lado, o seguro cobre despesas médicas, farmacêuticas e odontológicas do passeio.

Esteja com a cartela de vacinação atualizada

Outra dica importante é ter o cartão de vacinas em dia. No caso de viagens internacionais, é cobrado que o turista tenha consigo o Certificado Internacional de Vacinação. Sem ele, a entrada da pessoa no país nem sequer é permitida.

A atualização do cartão de vacinas também é cobrada para viajar para alguns dos destinos brasileiros, como é o caso do Pantanal. Portanto, verifique a situação do seu. Essa medida é importante para não colocar a sua saúde em risco durante a viagem, com a possibilidade de você contrair alguma doença.