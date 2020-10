* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

6 dicas para economizar em compras de mercado

Não é preciso muito esforço para colocar cada uma delas na rotina.

Na hora de ir às compras, muita gente procura economizar, sem deixar de lado a qualidade e a quantidade dos produtos desejados.

Com os preços variando todos os dias, fica difícil confiar só na comparação de valores antes de sair de casa para ir ao mercado ou até comprar por delivery, como muitos têm feito.

A seguir, você confere seis dicas para ter mais economia nas suas compras de mercado. Então, abra o bloco de notas do seu celular e aproveite cada uma delas.

Faça listas organizadas

Antes de sair de casa para repor os produtos da despensa ou até comprar no atacado, para o seu comércio, o primeiro passo é montar uma lista com tudo que você precisa.

Um truque é separar os itens por categorias, como limpeza, alimentos frescos, embalados, produtos de higiene, etc. Isso facilita na hora de andar pelo mercado e diminui as chances de você esquecer algo essencial.

Você pode montar esta lista no seu celular mesmo, por meio do aplicativo de notas, ou levar um papel na mão. A vantagem do celular é que você consegue consultar o site da loja e ver se os preços realmente estão valendo a pena.

Defina um orçamento

Se a intenção é economizar, você está preocupado com o gasto total, não é mesmo? Então, depois de fazer a lista de tudo que precisa, defina um valor máximo que pretende gastar nas compras.

Com esse valor definido, você consegue abrir mão de produtos que não precisam ser comprados naquele exato momento, caso estejam muito caros, ou optar por marcas com um preço mais em conta.

Um orçamento previamente definido também ajuda a controlar o impulso natural de colocar mercadorias no carrinho só porque você está passando por elas.

Divida as compras por semana

Com os preços de alguns produtos flutuando quase que diariamente, muitas pessoas voltaram a comprar no atacado ou em maior quantidade, considerando que todos os produtos irão durar até o fim do mês, por exemplo.

No entanto, ao contrário do que elas pensam, isso pode sair mais caro que o esperado, já que você pode contar apenas com os preços oferecidos naquele momento, e a tendência é que os produtos acabem rápido, principalmente, se você convive com muitas pessoas.

Produtos como carnes, legumes e frutas precisam ser repostos semanalmente, podendo ser comprados em comércios específicos, como açougues e feiras livres.

Preste atenção na quantidade e na validade

Se você ainda prefere comprar em quantidades maiores, pensando na duração ao longo do mês ou da semana, fique ligado na validade dos produtos. Itens de geladeira, como algumas massas, iogurtes, frios e legumes, acabam durando apenas alguns dias.

Se você mora sozinho, por exemplo, comprar uma quantidade grande desses produtos pode ser uma furada, pois, você não vai consumi-los a tempo. Com isso, você paga por um produto que não usou, ou seja, jogou dinheiro fora.

Nunca vá ao mercado com fome

Esta é uma dica bastante conhecida por grande parte dos consumidores, mas muitos ainda não entendem a relação direta com as compras. Basta pensar que, quando você chega em casa faminto, provavelmente, pega um dos primeiros alimentos na geladeira ou no armário para comer.

No mercado, acontece o mesmo, mas, neste caso, você ainda estará gastando dinheiro. Então, agir por impulso pode fazer com que você compre produtos, principalmente, alimentos, que são desnecessários.

Tente não levar crianças

Sabemos que, muitas vezes, elas não podem ficar sozinhas em casa e, nem sempre, existe alguém conhecido disponível para tomar conta delas enquanto você vai às compras. Porém, lugar de criança não é no mercado.

Funcionando quase como um parque de diversões para elas, as embalagens coloridas, os carrinhos de compras, que são perfeitos para apostar corrida, e os stands de lanches podem fazer você gastar mais que o necessário.

Afinal, quem nunca viu uma criança fazendo birra para levar para casa aquele cereal que ela nem gosta, mas que vem com um brinquedo na caixa?

Estas foram seis dicas essenciais para economizar nas compras do mercado. Lembre-se de que elas sempre podem ser adaptadas para a sua realidade e necessidades.