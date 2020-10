* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

6 dicas para melhorar a iluminação da sua casa

O uso de lâmpadas adequadas tem o poder de transformar todos os espaços.

Se tem um elemento que faz toda a diferença dentro de qualquer espaço é a iluminação. Direta ou indireta, com luzes mais amareladas ou azuladas de fundo, ou aproveitando a luz natural, são várias as possibilidades quando se pensa em iluminação, seja de edifícios, casas, apartamentos e até escritórios.

A iluminação tem um poder muito maior do que você imagina. Ela não somente possibilita que um espaço tenha mais luz, mas também pode dar uma nova cara ao cômodo no qual você passa seu tempo livre ou trabalha.

O interessante é entender quais são as necessidades para aquele espaço, isto é, quais são as tarefas que serão exercidas ali e como a iluminação pode modificar completamente o ambiente em questão.

Para isso, existem algumas recomendações, como o uso de lâmpadas de determinadas cores, o bom aproveitamento da luz natural e até a opção de contratar um profissional para te ajudar a analisar de que modo será possível melhorar a iluminação do seu ambiente.

Tudo vai depender das escolhas feitas em relação à localização das lâmpadas, ao tipo de lâmpada usada, às cores e às temperaturas dela e, ainda, ao uso de suportes, como arandelas ou luminárias, em pontos bem localizados.

Ajuda de um profissional

Talvez, a dica mais importante seja procurar um profissional do ramo para lhe ajudar a analisar quais são as possibilidades no seu espaço. Geralmente, ele consegue identificar oportunidades em pontos em que nós nem sequer imaginamos. Na dúvida, busque por um bom designer de interiores para obter a iluminação ideal para a sua casa.

Iluminação natural

Muita gente se esquece que, além da claridade proveniente das lâmpadas, existe um tipo de iluminação totalmente sem custos e com diversos benefícios: a luz solar. Conseguir aproveitá-la, principalmente, na parte da manhã, é uma excelente opção, que vai depender da localização do seu imóvel.

Existem lugares em que a luz da tarde é mais presente, mas, ainda assim, é possível aproveitá-la. O interessante é fazer com que esse tipo de iluminação seja aproveitada de modo que não atrapalhe o ambiente e, ainda, diminua os custos com a energia elétrica.

Fitas de LED

Uma novidade que vem se tornando cada vez mais presente, tanto em novos apartamentos, quanto em escritórios, são as fitas de LED. Elas dão um destaque para um ou vários pontos do espaço em questão, como estantes e nichos, de modo uniforme, dando um ar diferenciado à área escolhida.

Cores e temperatura das lâmpadas

Existem diversos tipos de lâmpadas, e cada uma vai gerar um efeito diferente no local em que ela está embutida. Enquanto as luzes amareladas oferecem uma sensação de aconchego, as mais claras ajudam na concentração. Isso significa que você precisa considerar o objetivo do cômodo ao escolher o tipo de lâmpada usada.

Em lugares como a sala de TV ou o quarto, luzes mais amareladas são mais recomendáveis, enquanto as mais claras devem ser aplicadas em espaços como cozinha e escritório.

Luz central para distribuir iluminação

Em espaços que exigem uma iluminação maior e menos direcionada, o ideal é apostar em uma luz central. Isso significa oferecer um nível de claridade mais uniforme para todo o ambiente, mas sempre de modo proporcional ao tamanho dele.

Luz direcionada em espaços de leitura

Para espaços de leitura, vale a pena investir em uma iluminação mais direcionada, mas na medida certa, para não correr o risco de causar aquele cansaço incômodo na hora de ler. O ideal é usar uma luminária articulada, que proporcione luz uniforme e clara.