* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Como fazer um empréstimo pela primeira vez? Entenda

Confira tudo o que você precisa saber antes de solicitar um empréstimo pessoal.

Solicitar crédito, independentemente da razão, é algo que requer atenção e cuidado. Por este motivo, tirar todas as dúvidas sobre o que exatamente é um empréstimo pessoal e como realizá-lo com segurança é fundamental para não correr riscos ou até ser vítima de golpes.

O que é empréstimo pessoal?

O crédito pessoal é um serviço ofertado pelas instituições financeiras que pode ser utilizado pelo solicitante conforme ele desejar.

Nele, uma quantia de dinheiro é emprestada e deve ser devolvida com juros. A devolução é dividida em parcelas iguais, dentro de um período acordado em contrato.

Sua característica principal é não haver necessidade de comprovação da forma que o dinheiro será gasto — o que facilita a solicitação.

Geralmente, esta modalidade de crédito oferece valores maiores em comparação aos limites de cartões. No entanto, os juros também são mais altos.

Já em relação ao cheque especial, as taxas cobradas são menores, tornando o crédito pessoal a preferência de muitos.

Funcionamento

Para solicitar um empréstimo pessoal, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos. Antes de tudo, é importante saber se a instituição financeira que receberá a solicitação é credenciada pelo Banco Central.

Feito isso, o funcionamento do crédito pessoal é bem simples: o solicitante deve entrar em contato com instituições financeiras — bancos e fintechs, por exemplo — e consultar as condições oferecidas por essas empresas, como valor dos juros e prazo de pagamento.

Após a comparação, o ideal é que a solicitação do empréstimo pessoal seja feita à instituição que oferecer as melhores condições.

Em sequência, ao receber a solicitação, a empresa fará uma análise de crédito do solicitante e, caso ele possua bons antecedentes como pagador, o empréstimo poderá ser liberado.

Se o pedido de empréstimo for feito em um banco no qual a pessoa já possua conta-corrente, normalmente, basta solicitar o dinheiro pelo aplicativo da instituição ou se dirigir até a agência.

Entretanto, mesmo que haja um limite pré-aprovado, é necessário fazer a contratação para utilizá-lo.

Documentação necessária

A documentação exigida pode variar um pouco de acordo com cada instituição financeira, mas há documentos que são sempre requeridos, como:

CPF;

Documento com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte;

Comprovante de renda, como contracheque, extrato bancário ou declaração de imposto de renda,

Comprovante de residência, que esteja no nome do contratante do crédito.

Para os clientes do banco, a documentação costuma ser dispensada por já constar no sistema, devido à abertura da conta.

Como solicitar empréstimo pela internet?

Com a rotina cada vez mais movimentada, o tempo para ir até a uma agência bancária tem sido mais escasso. Dessa forma, o processo de desbancarização tem aumentado, o que inclui serviços e produtos financeiros com processos totalmente on-line.

Comparado aos meios tradicionais, solicitar um empréstimo pessoal on-line é bem mais simples e rápido, além de seguro. Para fazer o pedido, é fundamental procurar empresas que sejam certificadas e credenciadas para realizar este tipo de transação.

Um dos itens que devem ser verificados é a segurança do site em que se está navegando. É necessário que ele possua o certificado de segurança em ordem e exiba um pequeno cadeado na barra superior do seu navegador, em que consta o endereço da página.

Ao ter certeza que o site é seguro, o próximo passo é observar as condições que a empresa oferece. Para isso, fique atento à quantidade de parcelas, aos juros embutidos em cada uma delas e ao valor total do empréstimo.

Funcionamento

Apesar de ser um processo simples, o empréstimo consignado on-line ainda gera dúvidas, especialmente, aos idosos, que preferem o atendimento presencial, por receio de fraudes.

Entretanto, o processo de desbancarização é real e está conquistando cada vez mais adeptos. Empresas que oferecem este tipo de serviço vêm se modernizando diariamente para proporcionar total segurança aos seus clientes, seja por meio de plataformas digitais ou aplicativos próprios.

O funcionamento é igual ao do empréstimo solicitado presencialmente: análise de crédito do solicitante e, em caso de aprovação, liberação do valor. A documentação também é a mesma: documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de renda e de residência.