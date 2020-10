* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Era Digital: tudo que você precisa saber

Internet das Coisas e conectividade em tempo integral são indícios do que esperar para o futuro.

Com a situação atual, que forçou as empresas a acelerarem os desenvolvimentos tecnológicos, muitos se viram com dúvidas a respeito da chamada Era Digital. Afinal, o que ela representa na vida das pessoas e, principalmente, das empresas? Como ela afeta as profissões? O que muda na forma como nos relacionamos com as pessoas e o ambiente ao nosso redor?

Para te ajudar a entender melhor sobre digitalização de processos, vamos passar pelos principais pontos que caracterizam a era digital. Assim, explicaremos porque ela é um momento muito importante para a tecnologia e a vida das pessoas de forma geral. Confira!

O que é a Era Digital?

Indo direto ao ponto, a Era Digital é definida como todo o período após a primeira revolução industrial até os dias de hoje. Todos os avanços tecnológicos desenvolvidos até o fim do século XX têm um papel fundamental na maneira com que interagimos com o mundo atual, principalmente, no que diz respeito aos primórdios da informática.

Outro importante ponto desta era é a forma como as informações e a comunicação acontecem: em um fluxo muito mais acelerado, instantâneo e virtual. É só pensar que, nos anos 90, a troca de mensagens por computadores era complicada, sendo vista com desconfiança, mas, hoje, tornou-se uma atividade cotidiana em todo o mundo.

O que muda na vida das pessoas?

A Era Digital já mudou a vida de todo mundo, mesmo sem percebermos. Sabe o serviço de nuvem que você usa para armazenar suas fotos e fazer backup no seu celular? Ele só existe graças às tecnologias desenvolvidas ao longo do último século, que só foram possíveis devido a muita pesquisa e inovação por parte dos desenvolvedores.

Se, antes, você precisava comprar um jornal e procurar pela matéria do seu interesse entre as páginas, hoje, é possível chegar exatamente ao assunto que quiser, na barra de busca do Google. O acesso à informação de forma instantânea e em volume global é uma das bases da Era Digital, permitindo que todo o restante aconteça.

Internet das Coisas

Este é um assunto relativamente antigo, mas que vem ganhando mais atenção, principalmente, com a chegada da rede 5G aos usuários convencionais. Uma das principais mudanças em relação à nova tecnologia é que ela permite que objetos do cotidiano conversem na mesma linguagem.

Isso significa que as casas e os carros inteligentes estão a um passo de se tornarem uma realidade presente em muitos lugares simultâneos. Pelo seu celular, será possível ligar e desligar luzes, programar seu forno antes de você chegar em casa, controlar fechaduras e outros sistemas de segurança, por exemplo, tudo isso a quilômetros de distância.

Outro ponto positivo com relação à Internet das Coisas é que as cidades passam a se comunicar de forma integral. Com isso, o trânsito tende a ficar mais fluido, hospitais conseguem atender às emergências de forma mais rápida e sistemas de pagamento ficam cada vez mais descomplicados.

Quais são os benefícios para empresas?

Para as empresas, a Era Digital representa uma nova maneira de gestão e um aumento considerável na produtividade. Não só o trabalho remoto passa a ser uma realidade para a maior parte das pessoas, como acompanhar o desempenho do seu negócio vira uma tarefa simples, feita pelo celular, de onde você estiver.

Aqui, entram o uso de inteligências artificiais, sistemas de gerenciamento remoto e descentralização de dados. Isso permite uma visão ampliada de cada setor da empresa, além de maior clareza na análise dos dados, assim como facilidade na hora de encontrar e contratar novos funcionários.

Se as redes sociais mostraram um imenso potencial da internet como ferramenta de trabalho e local de negócios para empresas, o futuro aponta que a comunicação tende a alcançar outros níveis. A relação entre cliente e produto deve ser cada vez mais personalizada, passando a acontecer em um canal cada vez mais pessoal.