* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Por que a saúde financeira familiar é importante?

Manter as finanças da casa sob controle evita problemas com dívidas e facilita futuros investimentos.

Em qualquer família, é imprescindível que aconteça uma boa saúde financeira. Perder o controle de suas finanças pode causar grandes problemas, como a contração de dívidas, que podem se estender por meses e anos, sendo que ninguém quer ter esse tipo de dor de cabeça na vida.

Para quem planeja fazer um grande investimento de alto valor, como comprar um veículo, um imóvel, casar ou viajar, também é necessário que haja um orçamento financeiro saudável. Neste texto, entenda a importância deste aspecto em sua vida e como você pode dar os primeiros passos para implementar hábitos financeiros mais saudáveis.

Quitação das dívidas

Um dos principais motivos para promover a saúde financeira de sua casa é solucionar qualquer problema envolvendo dívidas. A partir do momento em que você se organiza para resolver esta questão, dá o primeiro passo para interromper essa bola de neve, que cresce a cada mês por causa dos juros cobrados.

Se você tem dívidas, priorize o seu orçamento para pagá-las quanto antes. Faça com que a quitação delas sejam o foco principal de sua renda. Se necessário, corte despesas que são dispensáveis para que você não crie mais dívidas e possa quitar as existentes.

Primeiro, procure acertar as dívidas relacionadas aos serviços essenciais, como conta de água e energia. Depois, concentre seus esforços nas dívidas de maior valor: pela quantia ser maior, os juros são mais pesados nesses casos. Ou seja: a cada mês que você adia este pagamento, mais terá que pagar no próximo.

Uma vez que estes problemas estejam resolvidos, o orçamento deixa de ficar comprometido e torna-se mais fácil controlá-lo. Além da tranquilidade de não ter o seu nome sujo, a ausência de dívidas abre espaço para que você poupe dinheiro, permitindo que tenha uma reserva para eventuais emergências.

Segurança para futuros investimentos

Quando se vai fazer um grande investimento, como a compra de um imóvel ou um carro, também é necessário ter uma boa saúde financeira familiar. Se a pessoa optar por fazer uma aquisição dessas sem o devido planejamento, ela irá comprometer o orçamento da casa por anos, e isso pode resultar na contração de novas dívidas.

Então, é necessário fazer uma análise cuidadosa da sua renda e de suas despesas antes de realizar um investimento desse tamanho. Faça as contas e veja se as parcelas mensais do financiamento irão superar a sua renda. O ideal é que o valor da não ultrapasse 30% dos vencimentos mensais da casa.

Importância do planejamento e organização

Como implementar a saúde financeira em sua residência? Algumas medidas podem ser tomadas pelos moradores para que este objetivo seja alcançado. Para ter sucesso, é importante que todos compreendam a situação da casa e estejam comprometidos em melhorá-la.

Um dos primeiros passos é montar uma planilha com todas as entradas e as saídas de dinheiro que acontecem durante o mês. Esse detalhamento das rendas e das despesas tornará mais claro qual é a situação atual e o que precisa ser feito para mudá-la, seja para extinguir as dívidas ou começar a poupar dinheiro.

Outra vantagem desse detalhamento é que fica fácil identificar o que pode ser cortado. Os gastos mensais precisam ser revistos periodicamente, para garantir que não saiam do controle. Fique atento, principalmente, às pequenas despesas, como lanches na rua ou compras feitas sem necessidade, só porque determinado produto estava em promoção.

A partir do planejamento, fica mais fácil traçar objetivos, como criar uma reserva para futuros contratempos, fazer a reforma da casa ou viajar. Seja qual for a sua meta, uma vez que você tem conhecimento detalhado dos seus ganhos e dos gastos, a organização para alcançá-la é facilitada.

Uma dica para você não perder a motivação para cumprir esta meta é determinar um prazo para que ela se torne realidade. Isso irá auxiliar bastante a manter o foco e evitar que você perca o controle das suas finanças novamente.