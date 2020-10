* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

MG – Governo de Minas permite eventos com até 500 pessoas em cidades avançadas na flexibilização

MG – Eventos públicos e privados em Minas Gerais poderão contar com a presença de até 500 pessoas. A decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 foi publicada nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial do Estado. A permissão é válida apenas para as regiões que estão na Onda Verde do programa Minas Consciente.

Mesmo assim, os produtores dos eventos deverão observar as regras sanitárias e evitar aglomerações. O cálculo do público deve ser feito conforme o espaço. Em locais fechados, o cálculo é de uma pessoa a cada 10 metros quadrados.

As regiões do Triângulo do Sul e Vale do Aço avançaram para a Onda Verde após passarem 28 dias estáveis na onda amarela. Agora, apenas as macrorregiões Nordeste, Triângulo do Norte e Leste do Sul permanecem na onda amarela, estágio intermediário para retomada de atividades.

Veja quais são as regiões que estão nas ondas Verde e Amarela do programa Minas Consciente:

Na onda Verde, são permitidos:

– Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

– Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos;

– Parques, zoológicos e jardins;

– Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;

– Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

– Bares com entretenimento (shows e espetáculos);

– Serviços de colocação de piercings e tatuagens.

Na onda Amarela, são permitidos:

– Bares (consumo no local);

– Autoescolas e cursos de pilotagem;

– Salões de beleza e atividades de estética;

– Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

– Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;

– Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;

– Comércio de itens de cama, mesa e banho;

– Lojas de móveis e lustres;

– Imobiliárias;

– Lojas de departamento e duty free;

– Lojas de brinquedos;

– Academias (com restrições);

– Agências de viagem;

– Clubes.