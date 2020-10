* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

Montes Claros – Aprovado calendário acadêmico da Unimontes de 2021

Montes Claros – A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou resolução 87/2020 do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepex), que aprova o calendário acadêmico dos cursos de graduação, tecnólogo e pós-graduação da instituição de 2021. O calendário acadêmico foi aprovado em reunião ordinária do Cepex, realizada pelo sistema virtual, no dia 21 de outubro.

De acordo com o calendário aprovado, o semestre letivo de 2021 dos cursos de graduação e tecnólogos oferecidos no campus-sede (Montes Claros) e nos demais campi da Unimontes será iniciado no dia 22 de fevereiro. O término do primeiro semestre letivo está previsto para o dia 5 de julho.

No período de 17 a 31 de dezembro de 2021, deverá ser feita a renovação de matrículas por parte dos acadêmicos. As férias regulamentares estão previstas para o período de 1º a 31 de janeiro.

No dia 1º de fevereiro de 2021 serão iniciadas as atividades dos programas de pós-graduação (Lato sensu e Stricto sensu). A mesma data marca o início do ano escolar na Universidade. O período de primeiro a 19 de fevereiro será dedicado ao planejamento das atividades acadêmicas da instituição. O planejamento das atividades deverá ser feito pelos chefes de departamentos e coordenadores didáticos dos cursos junto aos docentes. Será feita também a organização dos centros de ensino pelos diretores para o início das aulas.

O término do primeiro semestre está previsto para o dia 5 de julho. Haverá recesso escolar de 12 a 24 de julho. A renovação de matricula dos acadêmicos para o segundo semestre de 2021 está prevista para o período de 16 a 25 de julho.

Segundo semestre letivo de 2021

O início do segundo semestre letivo de 2021 da Unimontes está marcado para o dia 2 de agosto. Mas, de 26 a 31 de julho, deverá ser feito o planejamento das atividades acadêmicas por parte dos chefes de departamentos e coordenadores didáticos dos cursos junto aos docentes. O término do segundo semestre letivo de 2021 está marcado para o dia 10 de dezembro e o final do ano escolar está previsto para o dia 17 do mesmo mês.