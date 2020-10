* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

Montes Claros – Campanhas de multivacinação, sarampo e poliomielite são prorrogadas

Montes Claros – Estão prorrogadas até 20 de novembro as campanhas de multivacinação, contra a poliomielite e o sarampo. A decisão tomada pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e comunicada aos municípios.

Multivacinação

Já na Campanha Nacional de Multivacinação de crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos o Ministério da Saúde estima que 175,1 mil pessoas precisam ter a caderneta de vacinação atualizada.

Em todos os municípios estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

Estão disponíveis as seguintes vacinas: BCG; Hepatite B; Penta; Pólio inativada e Pólio oral; Rotavírus; Pneumo 10; Meningo C; Febre Amarela; Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela); DTP (difteria, tétano e coqueluche); Hepatite A; Varicela; Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente (contra câncer de colo do útero, da vulva, da vagina, do ânus, pênis, orofaringe e as verrugas genitais).

Sarampo

De mais de 480,4 mil pessoas estimadas pelo Ministério da Saúde para serem vacinadas contra o sarampo em na área de cobertura da SRS. Até a manhã desta quinta-feira, já foram imunizadas 267,7 mil.

Os municípios com maior quantidade de doses aplicadas são: Montes Claros (102 mil); Janaúba (18 mil); Francisco Sá (11,8 mil).

Poliomielite

A estimativa do Ministério da Saúde é de que mais de 61 mil crianças precisam serem vacinadas contra a poliomielite para que os 54 municípios do Norte de Minas alcancem a meta de imunizar 95% do público alvo.

Até a manhã desta quinta-feira (29),já haviam sido vacinadas mais de 34,7 mil crianças, o que corresponde a 56,99%.

Em Montes Claros, mais de 11 mil crianças já foram imunizadas, um total de 49,92%.

A vacinação já alcançou a meta de 95% de cobertura vacinal em quatro municípios jurisdicionados à Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros: São João da Lagoa (111,89%); Guaraciama (98,76%); Engenheiro Navarro (97,63%) e Gameleiras (96,30%).