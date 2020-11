* Por: Jornal Montes Claros - 3 de novembro de 2020.

Brasileirão – Galo perde para o Palmeiras e vive pior momento sob comando de Sampaoli

O Atlético segue em sua pior fase sob o comando de Jorge Sampaoli. A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na Arena Palmeiras, só confirma o momento irregular que o time atravessa ao completar quatro jogos sem vitória.

Raphael Veiga , Rony e Wesley fizeram os gols da equipe palmeirense, que foi melhor do que o Galo, em São Paulo. O time de Sampaoli pouco produziu e levou perigo ao gol de Weverton. A rotina segue: muita posse de bola e pouca efetividade. E pior, a confiança adquirida no início do campeonato parece ter se esvaído.

Com o resultado, o Galo segue em terceiro, com 32 pontos, três atrás dos líderes Inter e Flamengo. O Palmeiras é o sétimo colocado, com 28 pontos.

O jogo

O primeiro tempo do Atlético foi ruim de uma maneira geral. Ninguém se destacou. Pior. Houve quem comprometesse, como o lateral Guga. Além de passes errados na saída de bola, foi ele que cedeu espaço para a descida de Viña na assistência do lateral palmeirense para Raphael Veiga abrir o placar aos 19 minutos.

Guga deu bote errado no meio-campo e o lateral do Palmeiras cruzou na cabeça do meia palmeirense, que se abaixo para cabecear e antecipar Réver. A bola passou entre as pernas de Everson, à queima-roupa.

O Palmeiras poderia ter feito um placar maior na primeira etapa se Everson não tivesse defendido duas vezes em arremates na grande área.

Confuso, indolente, o Galo era presa fácil nas descidas ao ataque, com as atuações apagadas de Nathan e Zaracho, que pouco produziam. Nos minutos finais da primeira etapa o time até teve chance, com chutes para fora de Savarino e Arana.

Na segunda etapa, o Atlético melhorou e passou a frequentar a área do Palmeiras. Porém, a falta de confiança dos jogadores em chutar para o gol, além da má pontaria, impediram o Galo de empatar o jogo.

E quem não faz leva, Rony aproveitou o contra-ataque e ampliou o placar, após assistência de Luiz Adriano, que foi lançado e ganhou na corrida de Réver.

Pouco tempo depois, o Palmeiras ampliou em jogada idêntica. Dessa vez, com Wesley.

Palmeiras 3 x 0 Atlético

Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Palmeiras, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Savarino, Sampaoli (A); Gabriel Menino, Felipe Melo e Andrey Lopes (P)

Gols: Raphael Veiga, Rony e Wesley (P)

Palmeiras

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony (Gabriel Verón), Luiz Adriano (William Bigode) e Wesley (Danilo). Técnico: Andrey Lopes

Atlético

Everson; Guga, Réver, Alonso e Arana; Jair (Alan Franco), Allan e Nathan (Calebe); Zaracho (Marquinhos), Marrony (Sasha) e Savarino. Técnico: Jorge Sampaoli