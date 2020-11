* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2020.

Montes Claros – CIMAMS participa de videoconferência de capacitação do projeto sol de minas

Montes Claros – Com o objetivo de ganhar visibilidade como protagonista no setor de energia fotovoltaica, em termos de Brasil, o Governo de Minas tem intensificado o Projeto Sol de Minas. Diante do trabalho que o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS vem realizando junto aos municípios, foi convocado para que mobilizasse prefeitos, chefes de gabinetes, secretários de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura/Obras e os gerentes municipais de Contratos e Convênios para uma videoconferência de capacitação, com o tema: Projeto Estratégico Sol de Minas – Energia Fotovoltaica.

O evento ocorrido nos dias 26 e 27/10, conseguiu reunir representantes das cidades e de sete entidades, entre elas, o CIMAMS. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) concluiu a capacitação através da Superintendência de Política Minerária Energética e Logística compartilhando conhecimentos sobre o setor de geração de energia fotovoltaica.

Por meio deste treinamento on-line, os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências com órgãos referentes no assunto: a Agência de Investimento e Promoção Comercial de Minas Gerais – Indi , da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e do Banco do Nordeste.

Os temas abordados pelos parceiros foram os regulamentos do setor de geração de energia solar, as propostas de políticas de atração de investimentos, oportunidades de financiamento e retorno dos empreendimentos e as questões de sustentabilidade decorrentes do apoio a uma matriz energética limpa.

De acordo com o diretor de Energia da Sede, Pedro Batista, essa foi uma oportunidade para as prefeituras melhorarem o ambiente de negócios do setor de geração de energia fotovoltaica, transformando os municípios em consumidores e incentivadores de autogeração desse tipo de energia. “Reunir representantes de 22 municípios mineiros e sete outras entidades, incluindo cidades de outros estados e consórcios estaduais, no primeiro treinamento foi uma experiência muito produtiva, já que a diversidade proporcionou troca de conhecimento entre os participantes”, explica Batista.

Além dos municípios mineiros como Montes Claros, Capitólio, Francisco Sá, Governador Valadares, Janaúba e Jequitinhonha, por exemplo, participaram representantes da cidades de São Paulo e Casa Branca (SP) e Belém do Pará, como, também, o CIMAMS e o Codanorte.

De acordo com o diretor de Energia da Sede, a próxima etapa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é acompanhar as iniciativas dos municípios participantes em relação ao desenvolvimento fotovoltaico e atração de empresas privadas para as regiões.

Por Arthur Amorim Junior