* Por: Jornal Montes Claros - 6 de novembro de 2020.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 6 de novembro

MG – O tempo permanece instável nesta sexta-feira (6/11) em boa parte de Minas Gerais. Há chances de chuva forte especialmente no Norte do estado. Também pode chover nas regiões Centro e Leste.

No restante do estado há predomínio de sol, com nebulosidade variável. As temperaturas aumentam, com máxima de 35ºC. No Triângulo Mineiro é esperada baixa umidade do ar.

Em Montes Claros as temperaturas variam 20ºC a 31ºC.

