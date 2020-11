Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de novembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei é superado fora de casa pelo Sesi-SP na Superliga Masculina de Vôlei

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei foi superado fora de casa pelo Sesi-SP, na noite dessa quinta-feira (5), na Vila Leopoldina, em duelo válido pela segunda rodada da Superliga 2020/21. A equipe paulista fez 3 a 1, com parciais de 17/25, 25/16, 25/22 e 25/22.

Em quadra, o time treinado por Issanayê Ramires buscou a vitória até o último momento, mas deixou o adversário pular na frente do placar.

O JOGO

No início do confronto, o Coelho buscou de cara se impor e ficou a frente boa parte do set, abrindo 19 a 13. Rodriguinho e Brendle usaram a experiência para explorar os erros do adversário. A virada de bola, que foi citado pelo Nayê como ponto a melhorar , funcionou e o ataque também se destacou. Com a vantagem, o América venceu por 25 a 17.

Diferente do primeiro, o segundo set contou com queda de rendimento e erros do time americano. O grupo não se encontrou, teve dificuldades na recepção e cedeu o empate, parcial perdida por 25 a 16.

O set seguinte começou equilibrado e disputado ponto a ponto. No entanto, os donos da casa cresceram no ataque, distanciaram e fecharam em 25 a 22; 2 a 1 no agregado.

Os dois times se mantiveram equilibrados no quarto e decisivo tempo, com pontuação alternando, sendo vencido nos detalhes pelos paulistas por 25 a 22 e 3 a 1 placar final.

O plantel alviverde folga nos próximos dias e volta a jogar na próxima quarta-feira (11), às 17h, contra o Azulim/Gabarito/ Uberlândia, no Sabiazinho. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Vôlei Brasil.