* Por: Jornal Montes Claros - 9 de novembro de 2020.

Atlético passeia no Mineirão, goleia o Flamengo por 4 a 0 e volta a ser vice da Série A

Um verdadeiro passeio no Mineirão. Assim pode ser definida a goleada do Atlético sobre o Flamengo neste domingo (8). Com gols de Sasha (2), Keno e Zaracho, o alvinegro venceu por 4 a 0 e atropelou o atual campeão brasileiro.

Com o resultado, o Galo chegou aos 35 pontos, mesma pontuação do rubro-negro, mas ganha no critério de desempate; com isso, termina a primeira rodada do returno do Brasileirão como vice-líder. O Inter, que empatou em 2 a 2 com o Coritiba, soma 36 e, com um jogo a mais, é o dono do topo neste momento.

No próximo sábado (14), o Atlético volta a campo e encara o Corinthians, em São Paulo. Com tempo para descansar e com oxigênio a mais na Série A, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli chega com moral e se põe, mais uma vez, na briga pelo título nacional, o qual não conquista desde 1971.

Com a goleada no Gigante da Pampulha, os mineiros agora voltam a ostentar o ataque mais positivo da competição nacional, com 35 tentos anotados. Além disso, segue como o melhor mandante. Agora, são 10 jogos, com oito vitórias, dois empates e nenhuma derrota atuando em Belo Horizonte.

ATLÉTICO 4 X 0 FLAMENGO

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Alan Franco, Guilherme Arana, Alonso, Marrony, Borerro (Atlético); Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Isla (Flamengo)

Gols: Sasha aos 3 minutos e Keno aos 7 minutos do primeiro tempo; Sasha aos 13 minutos e Zaracho aos 37 minutos do segundo tempo

Atlético

Everson; Guga (Zaracho), Réver (Gabriel), Junior Alonso, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan (Borrero) e Alan Franco; Savarino e Keno (Marrony); Eduardo Sasha (Bueno)

Técnico: Jorge Sampaoli

Flamengo

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Thiago Maia (Michael), Gerson e Éverton Ribeiro (Lincoln); Bruno Henrique e Pedro (Gabriel)

Técnico: Domènec Torrent