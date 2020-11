Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de novembro de 2020.

Economia brasileira e como o novo consumidor emerge

A economia contrai em ritmo recorde no segundo trimestre pelo golpe do Covid-19, passando por uma das recessões mais severas do país.

Bem sabemos que tudo pode mudar em questão de poucos anos, o Brasil na última década, na maior parte e até poucos anos atrás, teve um pico sensacional de consumo. 18% da população, de 35 milhões de habitantes, conseguiu ascender à classe média. Em 2012, cobria 115 milhões, ou mais da metade de toda a população.

No entanto, as circunstâncias econômicas tomaram um rumo prejudicial no Brasil, enfrentando uma das recessões mais difíceis de sua história.

Com base em uma pesquisa com 1000 consumidores brasileiros, a maioria confirmou que está realmente alarmada com a redução dos gastos e seu cenário financeiro. O objetivo desta pesquisa foi entender como ela impacta o cenário financeiro e como esses sentimentos prejudicam seu comportamento de compra.

Prudente, alarmado e moderado.

A esperança do consumidor tornou-se uma das mais baixas, apenas 8% mostrou entusiasmo com base na economia nacional. Essa visão opaca parte do otimismo e positividade que a população brasileira sempre expressou mesmo em tempos árduos.

72% das pessoas afirmaram sentir-se inquietas por medo de que alguém da família perdesse o emprego. E 49% comentaram que vivem de cheque em cheque.

Por mais que um aumento de sua renda seja alcançado, os consumidores revelaram que não seria um incentivo para gastar mais. Mesmo que sua renda aumentasse 10%, eles afirmaram que usariam apenas um quarto, principalmente em necessidades básicas, alimentos e bebidas. Apenas cerca de metade seria gasto em poupança e um terço seria gasto em dívidas.

Duas qualidades:

Os resultados da pesquisa levaram a uma lista de mudanças no comportamento do consumidor. Em sua maioria, tal conduta consegue ser evidente entre os consumidores em outros lugares do mundo. Ainda assim, no Brasil eles se expandem e aumentam.

As indústrias de consumo conseguiram ver essas mudanças como um chamado à ação.

Eles tentam salvar dinamicamente:

Os clientes no Brasil mudaram suas práticas de compra de diferentes formas, “procurando cada vez mais formas de economizar dinheiro” foi o que quase três em cada quatro pessoas concordaram. Excedendo metade, eles comentaram que olham mais de perto para os preços, em folheto atacadåo podem examinar vigorosamente os descontos, e onde tropeçar no melhor preço atual ou nas melhores ofertas. Deve-se mencionar que eles também frequentam lojas diferentes em busca de preços mais acessíveis ou aguardam a liberação de um produto para venda.

Isso também mostra que eles optam pelos alimentos mais baratos e 42% garantem que preferem comer em casa.

Dedicado à marca, mas se o custo for adequado:

Um terço da população confirmou que eles permanecem leais às suas marcas favoritas. Ainda assim, eles estão procurando varejistas que possuem esses itens a custos mais baixos. 14% são pacientes que a marca esteja em oferta ou usam cupons de desconto para comprar o produto. Enquanto 19% só compram em quantidades menores.