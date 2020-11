Montes Claros – Jovem é esfaqueado no bairro Alto São João

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de novembro de 2020.

Montes Claros – Na noite desse domingo (8), um jovem de 19 anos foi esfaqueado na porta de casa no Bairro Alto São João em Montes Claros.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima contou que chegava no local com a namorada, quando percebeu que duas pessoas estavam fazendo fotos da fachada do imóvel. O rapaz foi questionar e entrou em luta corporal com um dos suspeitos, e foi atingido com três facadas no abdômen e na região lombar.

Após o crime, os dois homens fugiram em uma motocicleta. Durante rastreamento, a PM conseguiu localizar um dos suspeitos, de 17 anos, no Bairro Independência. Ele confessou ter cometido o crime com o tio, de 34 anos, que também foi preso.