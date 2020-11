Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

Como tornar seu negócio mais rentável com uma única ferramenta: Zyro

Constantemente refletimos sobre como tornar nosso negócio mais rentável e efetivo, mas nem sempre a resposta é rápida ou simples. São inúmeros serviços e ferramentas para contratar, bem como áreas de conhecimento, como o design, para explorar e estudar.

Mas e se houvesse uma única ferramenta que te ajudaria a fazer tudo isso por um preço pequenininho!? Pois é! Esta é a plataforma Zyro.

Vamos entender hoje quais os benefícios de otimizar o seu negócio com a Zyro e como renovar seu negócio de maneira eficiente. Acompanhe a seguir.

O que é a Zyro?

É uma plataforma que oferece todos os principais serviços para quem está montando um negócio agora, ou possui um negócio recente, de identidade visual e presença digital ainda não sólidas.

A Zyro possui consigo uma série de ferramentas para as mais úteis funções, registro de domínio, templates desenvolvidos por designs profissionais, criador de logos, gerador de slogan, gerador de conteúdo e muito mais!

Como a Zyro pode impactar em meu negócio?

Domínios e Serviço de Hospedagem

A identidade da sua marca começa com o domínio. Muitos planos de serviços de hospedagem não realizam o registro de domínio, mas com a Zyro você pode estar realizando os dois de uma só vez através dos planos.

Embora ambos os serviços possam ser comprados juntos, se acaso você já tiver um serviço de hospedagem contratado, poderá adquirir o serviço de domínio separadamente.

Utilize os domínios .com, .net, .org e muitos outros para deixar o seu negócio com um aspecto confiável e de credibilidade.

Criador de Logos Gratuito

Esta é uma ferramenta 100% gratuita, que pode ser acessada até mesmo sem a assinatura dos planos. Quer estabelecer uma identidade visual sem contratar uma agência para isso?

O criador de logos é otimizado por uma inteligência artificial que lhe oferece uma série de possibilidades, que vão se automodelando de acordo com a sua preferência. Em questão de poucos minutos você poderá ter seu logo 100% personalizado.Temas (templates)

Já pensou em poder utilizar temas profissionais gratuitos com um sistema otimizado de clicar e arrastar para construir as páginas do seu site? Pois é, os planos completos da zyro oferecem inúmeros serviços no pacote e ainda disponibilizam uma série de templates gratuitos para você personalizar seu negócio.

Personalize seu site de acordo com o nicho: E-commerce, sites empresariais, portfólio, blog, currículo e muito mais! Há uma gama enorme de templates específicos de cada área para você escolher.

Gerador de Slogan e Conteúdo

Você tem as ideias e sabe como fazer, mas na hora de colocar no papel parece que tem aquela quebra na criatividade? Com um pouco de conhecimento de inglês a Zyro ajuda você a produzir conteúdo e gera alternativas inspiradoras de slogans e bordões.

Negócio mais rentável com a Zyro

Percebeu como essa ferramenta única pode impactar seu negócio? Você só precisa investir em uma única ferramenta para obter os serviços mais completos de personalização do seu site.

Torne seu negócio mais rentável, prático e otimizado através dos planos da Zyro e dê aquele boost em suas vendas!