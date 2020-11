Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

Montes Claros – Evento do Sebrae vai discutir o futuro das cidades inteligentes e conectadas

Montes Claros – A fim de mostrar o caminho para conectar inovação e gestão pública – e tornar os municípios mais eficientes para seus habitantes – o Sebrae Minas realiza a 3ª edição do e-cidades: cidades inteligentes e conectadas, evento on-line com o objetivo de promover a discussão sobre a melhoria do território e a adequação aos novos contextos das cidades para empreender e inovar. A ação ocorre nos dias 23 e 24 de novembro, com transmissão pelo Youtube, e as inscrições gratuitas devem ser feitas no site do evento.

O objetivo do e-cidades é que os municípios sejam capazes de projetar e criar o futuro desejado, a partir de discussões com gestores públicos (prefeitos, vereadores, secretários, assessores, agentes de desenvolvimento etc), empresários e empreendedores sobre como a inovação pode auxiliar no desenvolvimento das cidades. O evento tem o patrocínio do IF Sudeste e do Critt/UFJF.

A ação vai reunir cerca de 30 palestrantes nacionais e internacionais, divididos em uma programação com formato ágil e conteúdo relevante, para deixar as cidades mais inteligentes e conectadas. Dentre os temas, destacam-se: “A vez das pequenas: pandemia e tecnologia aceleraram a era de cidades-estados”, “Cidadania e governança digital”, “Plano diretor de tecnologias da cidade inteligente”, “Os desafios do gestor público no mundo digital”, “Educação digital – o futuro é agora” e “Como será o futuro das cidades?”.

Ao promover ações como esta, o Sebrae tem a intenção de melhorar o ambiente de negócios no âmbito municipal. O gerente regional do Sebrae Minas, João Roberto Marques Lobo, espera que “os municípios possam usar, de alguma forma, as discussões realizadas no e-cidades como conhecimento das práticas que têm sido desenvolvidas em outras cidades e trocar experiências e proposições que possam atender suas realidades, inclusive aquelas decorrentes da pandemia e que estão impactando diretamente no ambiente de negócios das empresas.”

Alguns palestrantes confirmados no evento são: Alby Bocanegra (vice-presidente global da MasterCard para Parcerias – USA), Leonardo Soares (diretor de inovação na Fomenta Rio), João Rampini (head do programa Future Cities do Prosperity Fund Brazil), Frans-Anton Vermast (embaixador do Smart Amsterdã – Holanda), Jorge Saraiva (líder da Rede Europeia de Laboratórios de Políticas Municipais – Portugal) e Renato de Castro (Smart City Expert, autor do livro A Cidade Start-up).

Serviço

Data: 23 e 24 de novembro de 2020

Horário: 15h30 às 21h

Transmissão: Youtube