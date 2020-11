Cineasta Cadu Barcellos é morto a facadas no centro do Rio

11 de novembro de 2020.

O cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, foi esfaqueado e morto na madrugada de terça-feira (10), no centro do Rio.

Cadu, que era assistente de produções no canal Greg News e no Porta dos Fundos, foi abordado perto de uma saída do metrô após descer de um carro de aplicativo. As informações são do G1.

Ao site de notícias, um amigo do cineasta disse que ele foi morto “possivelmente por conta de um celular, um Riocard e um punhado de reais”. Cadu Barcellos deixa a mulher e um filho de 2 anos. Além dos trabalhos no Greg News e Porta dos Fundos, Cadu assinou o episódio “Deixa Voar” no longa “Cinco vezes favela – Agora por nós mesmos” e integrou a equipe que realizou o filme “5x Pacificação”.

O corpo do cineasta está no Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.