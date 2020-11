Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

Mercado Livre terá centro de distribuição em Minas Gerais

MG – Minas Gerais entrou definitivamente na rota dos megainvestimentos. A Mercado Livre – empresa argentina de tecnologia voltada para o comércio eletrônico – vai instalar um centro de distribuição (CD) em Extrema, no Sul do estado. Considerada uma gigante do segmento na América Latina, a multinacional estima criar 1,4 mil empregos entre diretos e indiretos com a instalação.