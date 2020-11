Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

Montes Claros – Semana Global do Empreendedorismo traz Murilo Gun para debater emoção e criatividade

Montes Claros – O Sebrae Minas realiza no dia 17 de novembro, às 19h, o webinar “Empreendedorismo – Infraestrutura Emocional Criativa”, com o palestrante Murilo Gun. O evento faz parte da programação da Semana Global do Empreendedorismo (SGE), que promovidasimultaneamente em mais de 180 países.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal do Sebrae. Após confirmar a inscrição, o participante irá receber um e-mail com as informações de acesso à plataforma de transmissão do evento. Para obter mais detalhes, basta entrar em contato pelo telefone (38) 3224- 7350 ou 0800 570 0800.

A inciativa é voltada para atuais e futuros empreendedores e profissionais da educação. Serão abordados temas como coragem na tomada de decisão, como agir com o coração e como uma mente sadia pode ser a chave para chegar a soluções criativas e inovadoras.

A analista do Sebrae Minas Hebbe Mendes destaca que o tema é de fundamental importância atualmente. “Tivemos um ano difícil, quando o estado emocional das pessoas foi abalado e a economia segue bastante prejudicada. A palestra irá debater de forma didática e bem-humorada como enfrentar esse momento, ser criativo e pensar diferente. Precisamos romper padrões e sair do óbvio”, ressalta.

O palestrante Murilo Gun é pioneiro em stand-up comedy no Brasil, com larga experiência e domínio de palco. Vencedor de dois prêmios iBest como melhor site pessoal, publicou dois livros sobre internet e foi empresário por 10 anos. Em 2014, foi selecionado entre 80 empreendedores do mundo para morar 10 semanas no NASA Research Park, no Vale do Silício, onde estudou inovações disruptivas na Singularity University. Em 2015, fundou a Keep Learning School, startup de cursos online de criatividade, que possui mais de 280 mil alunos.

Semana Global de Empreendedorismo

A 13ª edição da SGE será realizada entre os dias 16 e 22 de novembro, mas a programação de capacitações oferecidas pelo Sebrae Minas se estende ao longo de todo o mês em vários municípios. O tema deste ano é ‘A retomada da economia e o papel do empreendedorismo’. Serão ofertadas diversas atividades digitais e presenciais, muitas delas gratuitas,

Cursos, seminários, palestras e webinários sobre marketing digital, empreendedorismo, crédito e finanças, vendas, tendências do varejo, atendimento, desenvolvimento econômico local, entre outros temas, fazem parte da programação da Semana em Minas Gerais.

O objetivo principal da SGE é disseminar a cultura empreendedora. Em 2019, a iniciativa mobilizou no Brasil mais de 1,7 milhão de pessoas, com cerca de 14 mil atividades, que envolveram 1,8 mil parceiros em 2,3 mil municípios. A versão brasileira é a maior do mundo, com sete premiações internacionais.

Para conferir todas as atividades, acesse o site da Semana Global de Empreendedorismo