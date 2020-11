Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2020.

MG – Estado de MG realiza busca ativa por quem ainda não recebeu o Bolsa Merenda

MG – O Governo de Minas está realizando uma busca ativa, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), para identificar famílias que ainda não foram contempladas pelo Bolsa Merenda. O programa, criado pelo Estado, tem objetivo de reduzir os impactos da paralisação das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino, devido à pandemia de coronavírus.

As famílias que se enquadram dentro dos critérios do programa, mas que ainda não conseguiram acessar o benefício, têm até esta quarta-feira (18/11) para enviar um questionamento por meio do telefone 155 ou pelo e-mail bolsamerenda@social.mg.gov.br.

A Sedese enviou, nos dias 4 e 5/11, SMS a 51.883 famílias de baixa renda, avisando que eram beneficiárias do programa e informando o aplicativo para ter acesso ao Bolsa Merenda. Outra mensagem foi encaminhada a 56.397 famílias de extrema pobreza que receberam o cartão na primeira fase do programa. Elas devem responder o SMS, o mais rápido possível, confirmando o CPF, para que o pagamento seja feito novamente pelo cartão.

O programa paga, desde abril deste ano, R$ 50 mensais para estudantes da rede estadual cuja família esteja inscrita no CadÚnico e se enquadre em situação de extrema pobreza.

No início de agosto, o governador Romeu Zema estendeu o benefício do Bolsa Merenda para famílias que estão situadas também na faixa da pobreza. Os pagamentos foram feitos em setembro e outubro.

O programa tem como público-alvo 470.029 famílias, sendo 115.369 na faixa da pobreza e outras 354.660 na extrema pobreza. O Governo de Minas já desembolsou, até agora, R$ 90.367.900 com o Bolsa Merenda.

Para ter acesso ao benefício, famílias que se enquadram nas faixas de pobreza e extrema pobreza, inscritas no CadÚnico, devem se cadastrar no aplicativo do PagSeguro. Para isso, é necessário baixar o app PagBank PagSeguro, disponível no Google Play e na App Store, e fazer a inscrição.

Confira abaixo como fazer o cadastro na plataforma PagSeguro:

1. Baixe o super app PagBank e o acesse de seu celular;

2. Informe seus dados cadastrais;

3. Crie um PIN (senha) e garanta mais segurança nas transações;

4. Para finalizar, envie a foto do RG ou CNH do titular da conta e uma selfie segurando esse documento. As imagens têm que estar legíveis para validação.