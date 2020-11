Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de novembro de 2020.

Montes Claros – Sesc oferece vagas gratuitas para a Escola de Esportes; confira

MG – Com o retorno gradual das atividades presenciais, a Escola de Esportes do Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (Sesc-MG) está com inscrições abertas para 1.122 vagas gratuitas em todo o Estado.

Podem participar crianças acima dos 6 anos, jovens e adultos em modalidades como judô, futsal, natação e vôlei. Os candidatos precisam ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos.

O processo é todo on-line e a seleção é feita por meio de edital.

Quem não atender ao pré-requisito para as vagas gratuitas podem se inscrever nas atividades com vagas pagas a partir de janeiro de 2021. Neste caso, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, ou dependentes podem ter até 35% de desconto na inscrição e nas mensalidades. Há atividades para crianças acima dos seis anos, jovens e adultos. O início das aulas está previsto para a partir de janeiro de 2021.

Para o retorno das atividades, as unidades do Sesc em todo o Estado adequaram os espaços e prepararam as equipes para receberem o público novamente. Todas as medidas foram tomadas em conformidade com os decretos municipais vigentes em cada cidade onde há unidades físicas, e em protocolos de distanciamento e prevenção contra a Covid-19, recomendados pelas autoridades de saúde.

Nas aulas de esportes coletivos, o número de alunos será reduzido.

Confira as unidades que oferecem modalidades com vagas 100% gratuitas:

Almenara (judô) Contagem (futsal e natação) Juiz de Fora (futsal, natação e vôlei) Montes Claros (futsal, judô, natação e vôlei) Paracatu (futsal e vôlei) Santa Luzia (natação) Sete Lagoas (futsal, judô e natação) Venda Nova/BH (futebol, futsal e natação)



Mais informações nas centrais de atendimento das unidades ou pelo Whatsapp do Contac Center: (31) 3270-8100