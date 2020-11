Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Montes Claros – 11ª Feira Imobiliária online movimenta a economia regional

Montes Claros – A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI), com patrocínio exclusivo da Caixa Econômica Federal Montes Claros, realiza a 11ª Feira Imobiliária online, num modelo totalmente virtual no site feiraimobiliaria. fenics.com.br. Com imóveis novos, usados e na planta, o evento terá plantão de vendas nos dias 26 e 27 de novembro.

A Caixa atingiu a marca histórica de R$ 500 bilhões de carteira de crédito imobiliário e divulgou novas medidas para estímulo ao setor. O setor de construção civil é um dos segmentos que mantém a capilaridade neste momento de pandemia, com o crescimento na demanda em todo o país.

O presidente da ACI, Leonardo Vasconcelos, pontua que este evento é a chance de a população adquirir o imóvel tão desejado, ter acesso a condições diferenciadas e ainda incrementar a economia de base. “A entidade realiza a feira há 11 anos com o patrocínio da Caixa. O formato virtual é necessário diante da realidade que o mundo enfrenta e traz mais oportunidades de negócios para cidades de todo o Norte de Minas, visto que no modelo online qualquer pessoa pode acessar o site e realizar a compra”.

A Caixa Econômica Federal está alinhada com os novos tempos. Mesmo com a pandemia, alguns elementos são importantes para o setor de imóveis. O ambiente com a taxa de juros mais baixa da história, também a forma diferente de trabalhar em casa, no modelo home office contribuiu para um novo olhar nos lares brasileiros. Assim, com uma taxa oportuna, ambiente de e-commerce de negócios online, estímulo de demanda e carência de 6 meses de prazo tornam este momento especial de escolha e de decisão para a aquisição de imóveis. Desde 1994 o setor não crescia tanto.

A Imobilária Ottoni & Linhares é uma das empresas expositoras da Feira, presente desde a primeira edição, em 2009. Neste modelo virtual, as possibilidades de negócio ampliam consideravelmente. “Estamos animados com esta feira, teremos condições especiais de black Friday e cerca de 7 mil opções para o cliente que visitar nosso estande no site”, conta Pedro Oliveira.

Feira regional

A Feira Imobiliária online deve abranger toda a rede de 83 municípios atendidos pela regional, com ressonância inclusive no sul da Bahia. Dra Gislayne Pinheiro, vice-presidente da ACI, é advogada e garante que todas as transações serão mantidas no formato digital, com a possibilidade de finalização dos negócios de forma segura e rápida.

Leonardo Vasconcelos, presidente da ACI, também é do setor, ex-presidente do Sinduscon destaca que a economia neste momento desafiador e mais uma vez num evento online para atender à expectativa do público com a oferta de imóveis. “Em parceria com a Caixa, teremos injeção de recursos na base da pirâmide, o fomento mais rápido de retomada da economia. Teremos uma feira de sucesso com a participação maciça das cidades, num modelo diferente que veio para ficar”.

O evento terá um formato de market place, com acesso rápido aos imóveis que o usuário mais interessar. Na plataforma, palestras, praça de alimentação, lives e muitos negócios. O visitante terá a opção de simular o financiamento da Caixa, com filtros de pesquisa, chat online com corretores, etc. O expositor, por sua vez, terá acesso a estatísticas sobre os pedidos cadastrados.

A 11ª Feira Imobiliária terá o evento otimizado por buscadores e ficará no ar até o final de dezembro. “Queremos trazer a experiência de visita de uma feira física, com possibilidades de navegação e coleta de dados. São cerca de 20 empresas, entre construtoras, imobiliárias e correspondentes imobiliários Caixa, com produtos para todos os públicos”, frisa o presidente da ACI. “O objetivo da entidade é fomentar uma rede de negócios, por isso o valor do estande é de apenas 1 mil reais, com desconto de 10% para empresas associadas. O formato virtual certamente será alinhado com o a feira física em 2021, como ferramenta importante de alcance regional”.

Serviço:

11ª Feira imobiliária de Montes Claros

Data: dias 26 e 27 de novembro

Local: feiraimobiliaria.fenics.com.br