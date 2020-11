Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei se prepara para encarar o Guarulhos na Superliga

Montes Claros – No próximo sábado (21), o Montes Claros América Vôlei recebe o Vedacit Vôlei Guarulhos, às 19h, no Ginásio Tancredo Neves. A partida é válida pela quinta rodada do torneio nacional e terá transmissão ao vivo do Canal Vôlei Brasil. Após a vitória por 3 a 0 na última semana contra o Pacaembu/Ribeirão, o plantel americano intensificou os treinamentos.

A vitória contra o rival paulista foi a primeira no campeonato e contou com a estreia de Fabiano Preturlon, o “Magoo”, no comando do Coelho, que chegou para assumir o lugar de Issanayê Ramires, deslocado para o cargo de auxiliar. Fabiano teve pouco tempo para treinar o grupo antes do jogo, e conseguiu fazer o time brilhar em casa. Os primeiros pontos conquistados colocaram o América na nona colocação, uma atrás da zona de classificação para os playoffs.

Para o fim de semana, Magoo não espera um confronto fácil, e cita embate equilibrado. Ele falou sobre as figurinhas carimbadas que passaram pelo Moc América Vôlei na temporada passada e, hoje, fazem parte do grupo adversário: o central Pedrão e os ponteiros Felipi Rammé e Thiago Alves. Por outro lado, acredita no potencial do grupo que tem nas mãos.

“Esperamos uma melhor performance dentro da partida. Os nossos garotos estão treinando bem durante a semana. Será um grande jogo porque é um adversário direto. Temos que aproveitar e pensar em jogar bem primeiro. Daí, jogando bem, tranquilo, com animação e intensidade temos a possibilidade de vencer”, avaliou o treinador.

Jonadabe, central/oposto do time, ressaltou que a equipe sempre entra em quadra pensando na vitória, destacando a importância de estarem ligados desde o início. Para o atleta, a semana inteira de atividades é fundamental para corrigir os erros.

“Acho que não poderia ter vindo em uma hora melhor. Com a troca do treinador, fica bem específico e os treinos ficam diferentes um do outro. Está sendo uma semana muito importante de treino para pegarmos bem o que o novo treinador quer, o jeito de trabalho dele. É uma boa oportunidade para melhorarmos muitos aspectos do nosso time, tanto o técnico quanto o tático”, comentou.

As duas equipes se enfrentam às 19h, no Ginásio Tancredo Neves. O torcedor americano poderá acompanhar todos os jogos do Coelho na fase classificatória da Superliga. Basta acessar o link e usar cupom de desconto AMERICA15.