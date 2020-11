Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Banco do Nordeste reduz taxas de operações contratadas durante Black Friday

Norte de Minas – O Banco do Nordeste reduziu entre 6% e 44% as taxas de juros nas linhas FNE Giro, MPE Capital de Giro e Giro Simples. A redução ocorre durante a temporada promocional intitulada Black Friday, que começa nesta sexta-feira, 20, e prossegue até o próximo dia 30 deste mês.

A redução beneficia operações de crédito contratadas no período da promoção e contempla, além do empreendedor individual, empresas de diversos portes, como micro e pequenas, médias e grandes empresas e corporate. A promoção leva em conta prazos e avaliação de cada cliente.

Na linha FNE Giro, que financia aquisição de matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo por comércios, prestadoras de serviços, indústrias, agroindústrias e equipamentos turísticos, a redução nas taxas atuais chega a 34%, a partir de 0,34% ao mês.

No produto MPE Capital de Giro, que concede crédito para cobrir eventuais deficits de caixa em micro e pequenas empresas, as taxas mensais caem da faixa de 1,20% a 1,77% ao mês para 0,67% a 1,24% ao mês, com reduções que variam de 30% a 44% nas taxas de produto.

Já na linha Giro Simples, cujo crédito atende as mesmas especificações do produto MPE Capital de Giro, só que para empresas de médio e grande porte, as taxas mensais reduzem da faixa de 0,51% a 1,44% ao mês para 0,48% a 0,99% ao mês, representando reduções de até 39% nas taxas do produto

Crediamigo

Maior programa de microcrédito do Brasil, o Crediamigo acompanha a redução nas taxas de operações contratadas no período de amanhã, 20, até 30 de novembro deste ano. Nos produtos Giro Individual e Investimento Fixo, os encargos caem de 2,40% ao mês para 2,10% ao mês. No Crediamigo Mais, a redução é de 1,90% ao mês para 1,79% ao mês, enquanto no Giro Solidário, de 2,20% ao mês para 2,10% ao mês. O Crediamigo Banco do Nordeste oferece capital de giro e investimento para micro e pequenos empreendedores, com financiamentos de até R$ 21 mil, contemplando créditos individuais ou em grupo.