Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei vence Guarulhos em casa por 3 a 1 na Superliga

Montes Claros – Após jogo equilibrado, o Montes Claros América levou a melhor sobre o Vedacit Guarulhos, na noite desse sábado (21), pela quinta rodada do primeiro turno da Superliga masculina 2020/2021. A vitória por 3 a 1 veio com parciais de 25/22, 25/16, 21/25 e 25 a 18. O destaque da partida foi o central/oposto Jonadabe, que levou o Troféu Viva Vôlei.

Ao final da partida, o treinador falou sobre a vitória. “Hoje nós fomos muito bem. Soubemos atacar. Eles foram bem no terceiro set, demos uma vacilada. Poderíamos até ter ganhado por 3 a 0. Fomos buscar, mas eles abriram muito, e não conseguimos fechar. A equipe se portou bem, soube sair e entender o momento da derrota no set e veio pesado pro quarto set, fechando o jogo em 3 a 1”, analisou Fabiano Magoo.

O JOGO

O Coelho pontuou primeiro no jogo e abriu dois a zero, mas o Guarulhos respondeu em seguida e buscou. Mas, o Rodrigo Leandro finalizou bem por duas vezes, em uma delas explorando o bloqueio e abrindo vantagem no placar.

Após empate em oito a oito, central Tiago Barth acertou uma paralela e colocou os visitantes na frente. A virada obrigou Magoo solicitar parada técnica. Os paulistas continuaram à frente. Em seguida, o time americano esboçou uma reação, disputada ponto a ponto e deixou tudo igual em 17 a 17 no Tancredo Neves; virando logo depois e levando o set por 25 a 22.

O Coelho voltou mais agressivo para o segundo tempo e, em bom momento abriu vantagem sobre o adversário. Gustavo Novaes pediu tempo para orientar o grupo. Na volta, os visitantes diminuíram o marcador. O Montes Claros América Vôlei, no entanto, soube girar bem a bola e manter distância na pontuação, abrindo oito pontos à frente. Se pelos paulistas teve ponto pela paralela, do lado o Coelho fez um bonito ponto com o central Judson. Com a parcial tranquila, o Moc América fechou em 25 a 15.

O terceiro começou com diferença no placar para a equipe de Guarulhos, que abriu três pontos. O alviverde não se intimidou, mas pecou no ataque, e fez Magoo pedir parada e cobrar dos comandados. No retorno, o Vedacit cresceu na defensiva e não deixou encostar. Os erros de saque e ataque prosseguiram, e o Vedacit fechou o set em 25 a 22.

Já no quarto set, a disputa foi de alternância e equilíbrio. O central Jonadabe aproveitou para rodar bem a bola, além de ajudar também nos pontos de saque e ataque. O Coelho largou na frente e a cada ponto era muita vibração de todo o grupo. Com o bloqueio funcionando, a vantagem veio e o time terminou em 25 a 18. 3 a 1 no final. Segunda vitória seguida na competição.

Agora, o alviverde viaja para encarar o Caramuru (PR), nesta quarta-feira (25), às 19h, no Ginásio de Esportes Douglas Pereira. A transmissão ficará por conta do Canal Vôlei Brasil.