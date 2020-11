Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Plantão POLICIAL 23/11/2020

RIO PARDO DE MINAS – Por volta das 12h20min desse domingo (22), durante operação na zona rural (Fazenda Bonfim), policiais militares deslocou até a residência de um homem de 31 anos, onde informações davam conta de que ele havia efetuado disparos de arma de fogo contra um animal (cachorro). No local, o suspeito, ao perceber a presença dos militares fugiu do local não sendo localizado. Durante buscas no interior da residência do suspeito foi encontrado um revolver calibre .32. Antes da chegada dos policiais militares no local, populares, aproveitando a distração do autor, haviam retirado da sua cintura um revólver calibre .38, municiado com 01 munição intacta, sendo entregue à equipe policial. O suspeito está sendo procurado.