* Por: Jornal Montes Claros - 24 de novembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei embarca nesta terça-feira (24) para enfrentar o Caramuru

Montes Claros – O Coelho voltou aos treinos de olho no confronto marcado para quarta (25), às 19h, contra o Caramuru, pela Superliga 2020/21. Na primeira metade desta segunda-feira, os atletas realizaram atividades na academia e, na parte da tarde, seguiram para os trabalhos táticos. O time viaja no início da manhã desta terça (24), com destino ao Paraná.

Magoo, logo após a vitória contra o Guarulhos, destacou a importância dos próximos duelos do Moc América na competição, considerando o confronto diante dos paranaenses oportunidade para angariar mais pontos e subir na tabela.

“Dois jogos fora e importantes para nós, principalmente o do Caramuru, que é um adversário direto. Vamos jogar as nossas fichas com muito aperto para buscarmos uns pontinhos ou até mesmo uma vitória”, apontou.

Em cinco partidas na maior liga da modalidade no país, a equipe americana ganhou dois e perdeu três. Os dois triunfos aconteceram nas duas últimas rodadas, quando bateu as equipes paulistas do Pacaembu/Ribeirão (3 a 0 – 25/19, 25/10 e 25 a 15 ) e Vôlei Guarulhos (3 a 1 – 25/22, 25/16, 21/25 e 25 a 18), colocando o clube na sétima posição.

Montes Claros América e Caramuru se enfrentam no Ginásio de Esportes Douglas Pereira, com transmissão ao vivo do Canal Vôlei Brasil.