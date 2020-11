5 dicas baratas de decoração para o quarto

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de novembro de 2020.

Veja como criar uma decoração bonita e de baixo custo.

O ambiente a sua volta pode influenciar o seu humor e até a sua qualidade de vida. Por conta disso, é importante viver em lugares limpos, arejados e iluminados. O nosso quarto, por exemplo, é um dos espaços onde isso deve ser considerado sempre, caso desejemos uma vida mais leve e organizada.

Além da organização, existe outro fator que favorece as sensações positivas, como o aconchego e a identificação com o ambiente: a decoração. Para isso, não é preciso muito. Basta colocar uma roupa de cama estampada, por exemplo, que seu quarto vai ganhar uma nova cara.

Decoração não precisa ser sinônimo de altos custos! Com alguns ajustes, acrescentando toques aqui e ali, ou repaginando um móvel antigo, você consegue deixar o seu quarto ainda mais a sua cara, sem gastar muito.

Engana-se quem pensa que só quem tem muito dinheiro consegue deixar o cantinho estilizado. Hoje em dia, cada vez mais, é possível transformar o espaço com o mínimo de alterações, seja com um móvel renovado, um papel de parede novo ou até uma roupa de cama diferenciada.

Você já pode até ter muitos desses objetos em casa. Aqui, a ideia é reaproveitar para gastar menos, sem deixar a beleza de lado. Vale a pena pesquisar pelo estilo que mais parece com você e ideias de pessoas que já fizeram esse tipo de mudança no quarto.

Para facilitar essa busca, separamos algumas dicas bem simples, mas que fazem toda a diferença na hora de deixar seu quarto com uma decoração mais criativa.

Cama feita + almofadas

De nada adianta ter um quarto superdecorado e uma cama bagunçada, cheia de roupas ou mal feita. Portanto, o primeiro passo é arrumar tudo no seu devido lugar. Em relação à cama, que tal investir em jogos diferentes? Acrescentar um cobre-leito pode dar um toque bem interessante, por exemplo.

Se você tem peças coloridas e neutras, uma sugestão é mesclá-las e criar novos conjuntos com o que você já tem. Outra sugestão é colocar algumas almofadas para deixar a cama mais aconchegante. Contudo, lembre-se de colocá-las no lugar quando acordar para não correr o risco de deixá-las jogadas no chão.

Luminária

Uma luminária é outro acessório que eleva consideravelmente o espaço. Pode ser aqueles modelos clássicos de escritório, caso você tenha uma escrivaninha no quarto, ou um objeto mais antigo, que está guardado e só precisa trocar a lâmpada ou a parte que envolve a luminária.

Uma sugestão é trocar a base ou essa parte específica e colocar uma estrutura nova. No Pinterest, por exemplo, você acha ideias incríveis de como renovar seu abajur ou sua luminária.

Nichos e prateleiras

Para quem tem pouco espaço, duas peças que fazem toda a diferença na hora da organização são os nichos e as prateleiras. Além deste benefício, esses dois itens podem ser usados, simultaneamente, de modo decorativo.

Você pode organizar seus livros, CDs, DVDs, jogos, porta-retratos e pequenos objetos decorativos de modo muito mais selecionado. Assim, terá organização e decoração em um único combo.

Papel de parede e adesivos

Já para quem deseja dar um ar de renovação para o quarto, uma possibilidade é usar papéis de parede em alguns pontos do cômodo. Dependendo do modelo, ele pode ser usado em todas as paredes, mas a ideia de mesclar a cor delas com a estampa do papel também é superinteressante.

Adesivos podem ajudar a criar uma determinada imagem, oferecendo um efeito único ao ambiente. Existem peças mais infantis, como os adesivos de bichinhos e estrelas, assim como as mais adultas, compostas por flores, formas geométricas e até mandalas.

Reforma de móveis

Ainda no pique da renovação, outra ideia é apostar na reforma de móveis usados. Uma cadeira, um baú, uma mesinha e até uma cama podem ganhar uma cara nova com uma boa pintura. Vale a pena investigar quais são as tintas necessárias de acordo com cada material e se é preciso lixá-los antes.

Móveis de madeira em bom estado podem ganhar um novo uso e ainda colaborarem para uma decoração bem diferenciada. Procure por cores que combinem com a sua personalidade e todo o quarto.